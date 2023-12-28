打亂攻台盤算？日媒爆普廷告訴習近平：「俄烏戰爭至少打5年」

日媒引述消息人士說法，指普廷（右）今年3月時，曾向到訪的習近平表示，俄烏戰爭至少延續5年之久。（路透）

2023/12/28 17:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭爆發後，俄國總統普廷和中國國家主席習近平的互動，就備受國際社會關注。《日經亞洲》28日引述消息人士爆料稱，在今年3月莫斯科一場會議上，普廷告訴習近平，俄羅斯將在烏克蘭戰鬥至少5年，這對中俄關係、中國與歐美關係的布局，甚至習近平統一台灣的計畫，都產生重大影響。

這篇由《日經亞洲》前中國分社社長中澤克二執筆的專文指出，普廷此舉是在提醒習近平，不要改變親俄立場。普廷的表態，一方面反映出當時戰局對俄方較為不利的現實，一方面則是普廷有意確保北京當局的支持立場、習近平所稱兩國「友誼無上限」的態度不變。

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中澤克二認為，中國無法完全相信普廷「打5年」的言論，在複雜的國際政治情勢下，無論俄烏戰爭結局如何，中國都需要思考如何保護自身利益。就在普廷說出這番話後，中國便重新調整戰略，包括5月派出和平特使李輝訪問基輔、中國前外長秦剛消失在世人眼前等，顯示習近平的親俄立場發生「微妙轉變」，也與習近平多次提到的「當今世界正在發生百年未有之大變局」相呼應。

文中指出，習近平領導的中國重新審視其戰略，部分是基於普廷3月份承諾「打5年」說法。如果俄烏戰爭拖得更久，將嚴重影響習近平作為中國國家主席和中共總書記的第三個任期的計畫和野心，其統一台灣的盤算也可能受到影響。

而由於普廷對烏發動全面侵略，而不僅僅是佔領烏國東部，使中國產生遭到誤導的感受，因此派出和平特使，便是北京避免與莫斯科過從甚密，進而遭到國際社會排擠的對策。

文中提到，普廷為了拉攏盟友，於是派遣副外長魯登科6月25日前往北京，向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透一事，導致秦剛以及中國前防長李尚福等人被肅清。鄰近的日本，也因為俄方侵略行為而修正其防衛策略，並且在近期內大幅放寬對外輸出武器的限制，使美國可獲得日本製造的「愛國者」（Patriot）飛彈，藉此補充軍援烏克蘭而短缺的軍火庫。

綜上所述，中澤克二強調，俄中兩國領導人之間在2023年的對話，無疑對於俄烏戰爭走勢，以及印太地區局勢，都造成了相當的影響，並恐造成深遠後果。

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