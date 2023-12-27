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與李尚福火箭軍採購弊案有關 中國3軍工巨頭被政協除名

已被撤職的中國前國防部長李尚福。（美聯社）

已被撤職的中國前國防部長李尚福。（美聯社）

2023/12/27 22:43

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國14屆全國政協第12次主席會議今（27日）在北京召開，決定撤銷3名軍工巨頭吳燕生、劉石泉、王長青的全國政協委員資格。香港《星島日報》引述消息透露，吳燕生等3人捲入中國火箭軍腐敗案，涉及軍事裝備採購，已被撤職的中國前國防部長李尚福也牽涉其中。

根據報導及公開資料顯示，吳燕生（60歲）是中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記；劉石泉（60歲）是中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記；王長青（51歲）是中國航天科工集團有限公司副總經理、黨組成員。

中國官媒「央視」的新聞聯播報導，全國政協第14屆全國委員會第12次主席會議，審議通過了關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協第14屆全國委員會委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。在此之前，中國官方並未通報這3名軍工巨頭遭到調查。

《星島日報》報導指出，今年7月，中國火箭軍傳出集體腐敗案，前火箭軍司令員李玉超被免職，還有多名火箭軍高層涉案。中國國防部的軍委裝備發展部也是重災區，中國前國防部長、曾任裝備發展部部長的李尚福也牽涉其中，被免去國防部長。

李尚福8月29日在北京出席第3屆中非和平安全論壇後就沒公開露面，消失在公開場合近兩個月之後，中國全國人民代表大會常務委員會10月24日開會決議，正式拔除李尚福的國務委員、國防部長，以及國家中央軍事委員會委員職務，成為繼中國前外交部長秦剛之後，中國3個月內第2位被拔官的副國級官員。

中國火箭軍是戰略飛彈部隊，在共軍可能攻台的行動將擔綱重要角色，不料，今年中國火箭軍高層傳出涉案遭集體整肅、迄今已逮捕至少70人，火箭軍高層多名將領連遭撤換，改由解放軍其他軍種將領來接管。《彭博》先前引述專家學者分析，此舉顯示北京要求「政治忠誠」仍優先於推動軍隊現代化，恐讓火箭軍能力提升的努力受挫。

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