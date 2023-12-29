美大學校長和教授妻拍A片PO網 遭解職喊冤：這是言論自由

威斯康辛大學拉克羅斯分校校長高沃（Joe Gow）近日因拍A片遭解職。（美聯社）

2023/12/29 20:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國威斯康辛大學拉克羅斯分校（University of Wisconsin-La Crosse）校長高沃（Joe Gow）與太太拍色情影片，還把影片上傳網路。事情曝光後，高沃本週已被大學董事會解職，但他堅稱拍色情片是他的「言論自由」。

《紐約時報》、《美聯社》報導，主管威大系統旗下13所大學的董事會27日緊急召開會議，無異議通過解除高沃的校長職務，同時一併解僱前教授、擔任無給職校長副手的高沃妻子威爾森（Carmen Wilson）。

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董事會主席華許（Karen Walsh）會後發表聲明，董事會對高沃的行為「感到震驚，而且噁心」，但是未具體說明是哪些行為。威大系統總校長羅斯曼（Jay Rothman）說，高沃已經造成校方「嚴重名譽傷害」。

高沃2007年起出任威大拉克羅斯分校校長，他和太太28日接受訪問指出，他們相信，是因為他和太太、以及和其他人拍的色情影片被開除，他批評校方「未遵守他們自己的學術自由和言論自由政策」，侵犯他們的言論自由，此事也涉及美國憲法第一修正案所保障的權利。

現年63歲的高沃和56歲的威爾森合拍色情影片已有數年，但是最近決定以「性感的快樂夫妻」帳號，將這些影片放到色情網站上公開，有的影片獲得數十萬次點閱，網友的反應令這對夫妻感到高興。他們說在這些影片中從未提到他們的工作或者任職的大學。兩人還找A片明星拍下廚做菜影片，之後同享翻雲覆雨之樂。

高沃2018年就曾因花學校公帑5000美元（約15萬台幣），邀請A片演員哈特利（Nina Hartley）到校演講而遭批評。

羅斯曼說，目前校方暫時安排高沃在支薪休假後，回到教職，但是他已經要求重新評估高沃的終身職，並尋求律師事務所調查此事。

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