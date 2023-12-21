糗！ 中國婚禮現場螢幕突放送30秒「愛情動作片」 賓客全傻眼

中國一名當婚慶籌備工作人員，曾目睹一場「史上最尷尬婚禮」，當時新郎臨時起意要在婚禮正式開始前，播放一段給新娘的真情告白，不料竟誤播成他珍藏的「愛情動作片」。（圖擷取自中國微博、路透資料照，本報合成）

2023/12/21 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕源自日本網路流行用語之一的「社死」，泛指在公眾場合面前做出讓自己出糗的尷尬事情。就在日前，中國一名網友匿名投稿透露，他有個當婚慶籌備的好友曾目睹一場「史上最尷尬婚禮」，當時新郎臨時起意要在婚禮正式開始前，播放一段給新娘的真情告白，不料竟誤播成他珍藏的「愛情動作片」，令全場賓客陷入一片沉默。

綜合中媒報導，中國微博帳號「社死案發現場」時常收到網友投稿分享，自己在生活上遇到的尷尬糗事。就在17日，該帳號一則投稿掀起不少人討論，內容為一名網友分享他一位入行婚慶籌辦10年之久的好友，曾向她分享一段史上最尷尬的婚禮。

請繼續往下閱讀...

根據朋友描述，當時的婚禮主角是一對雙方家世都很好的新人，彼此父母都是當地有頭有臉的人，婚禮更是選在豪華飯店舉辦。就在婚禮開始前，新郎突然向主辦方表示，有用手機錄了一段對新娘的深情告白影片，請工作人員幫忙播放，而工作人員取得新郎同意後，直接用手機連上現場的大螢幕播放這段影片。

朋友指出，男方告白影片確實相當純粹又感人，讓全場氛圍相當感動，然而手機畫面卻在下一秒，突然自動播放起男方「珍藏多年」的《東京熱》系列（日本色情影片），台上大螢幕出現一對裸體男女在「交疊交流」，尷尬情況令全場賓客陷入一片沉默，眾人都非常傻眼注視著大螢幕，影片被播放近30秒左右才被強制停止，

該文一出，引起中國網友熱烈討論，「司儀怎麼救場的我很想知道」、「離譜到像是美劇裡那種報復場面」、「好勁爆，換做是我，我當場離婚」、「這婚禮將銘記於每一位賓客心中，且深刻程度排前三」、「說句不好聽的，如果我是新郎老婆，以後我每次吵架都會拿這事來批判他的粗心與馬虎，以此站到輿論制高點，太社死了這個」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法