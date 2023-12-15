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Pornhub公布2023熱門關鍵字 全球用戶最愛「看A片時間」曝光！

全球最大成人色情網站「Pornhub」。（資料照，法新社）

全球最大成人色情網站「Pornhub」。（資料照，法新社）

2023/12/15 16:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大影音色情網站「Pornhub」，日前公布2023年網站回顧報告，除列出熱門搜尋關鍵字排行，還列出受歡迎的AV女優、影片類型、觀看時間長度等各類數據。根據網站指出，今年最受歡迎的影片分類是「黃金時代」（The Golden Age），而全球用戶最喜歡觀看色情影片的時間，則在每週一的晚間11時左右。

綜合外媒報導，自2014年開始，Pornhub都會在年末整理出年度回顧。本月14日，Pornhub官網公布「2023年度回顧」（2023 Year in Review）報告，盤點全球用戶最喜愛的AV女優和影片類型。據統計結果，今年最受歡迎的影片分類的冠軍是「黃金時代」，也就是代表著熟男、熟女等類別，該影片分類搜尋量在今年增加了77%。

至於第2到5名的排行，則依序是「大尺碼」（Super Size）、「性愛機器」（Sex Machines）、「制服」（Uniforms）與「性愛治療」（Sexual Healing）。另外，全球搜尋量最高的關鍵字，今年依舊是由日文翻譯而成的「變態」（Hentai），該詞已連續3年榮登冠軍寶座。

Pornhub還透過數據分析出，全球用戶最常進入網站的時間，最熱門的是在每週一的晚間11點左右，而最冷門時段則是每週三的清晨5點。根據報告指出，平均來看，用戶最常在每週一至週五的晚間10點至12點觀看成人影片，整體來說週六的使用量最低。

另外，以各國用戶每次訪問時的「觀看分鐘數」來看，停留觀看最久的國家為菲律賓，該國用戶平均停留11分15秒，高過全球平均的10分9秒。報告指出，今年平均觀看分鐘數比去年多了15秒，菲律賓比去年多了16秒，而觀看時間第2長的則是日本的11分14秒。

根據Pornhub指出，今年最受歡迎的影片分類是「黃金時代」（The Golden Age），而全球搜尋量最高的關鍵字，今年依舊是由日文翻譯而成的「變態」（Hentai）奪冠。（圖擷取自Pornhub官網）

根據Pornhub指出，今年最受歡迎的影片分類是「黃金時代」（The Golden Age），而全球搜尋量最高的關鍵字，今年依舊是由日文翻譯而成的「變態」（Hentai）奪冠。（圖擷取自Pornhub官網）

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