Pornhub公布2022年關鍵字熱搜 全球搜尋冠軍是「它」！

成人網站「Pornhub」於本月在官網公布2022關鍵字，今年全球的熱搜冠軍為「變態」（Hentai）。（Pornhub官網、美聯社，本報合成）

2022/12/14 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕世界上前3大的成人網站「Pornhub」，於本月在官網公布2022年的網站回顧報告，並列出最受歡迎的關鍵字熱搜排行。今年全球搜尋量最高的關鍵字，為由日文翻譯而成的「變態」（Hentai），第2至5名依序則為，日本（Japanese）、熟女（Milf）、女同性戀（Lesbian）及菲律賓女性（Pinay）。

綜合外媒報導，Pornhub自2014年開始，都會在年末推出年度回顧，而回顧內容則是據該網站分析全球數十億次用戶，於當年度在網站的搜尋及觀賞影音，所綜合出來的各項項排行榜。今年分析報告顯示，按摩（Massage）和非裔女性（Ebony）的搜尋熱度下降，被3P、拉丁裔（Latina）及巨臀（Big ass）取代，而口交（Blowjob）、角色扮演（Cosplay）及跨性別（Trans）的搜尋熱度則明顯上升。

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此外，Pornhub用戶數量以美國人居冠，第2至5名則是英國、法國、日本、墨西哥。其中，美國今年最熱門的關鍵字搜尋是「女同性戀」，第2名「變態」則緊追其後，第3名為「非裔女性」。Pornhub還指出，美國用戶喜好會因地區性而產生差異，像是最常搜尋「內褲」的是德州人，最常搜尋「繼母」的則是俄亥俄州人。

Pornhub也提到一個有趣的現象，就是他們發現全球各地觀賞次數最多類別，特別在日本、南韓、中國、台灣甚至東南亞地區，似乎都對「日本色情片」（Japanese adult video）情有獨鍾。而今年的熱門關鍵字搜尋，也有不少與日本相關的關鍵字，例如變態、日本、角色扮演等。其中，泛指具日本動漫風格情色影音的「變態」，更是高居全球用戶搜尋榜首。

Pornhub表示，網站熱搜關鍵字經常受到流行文化，以及當年度的全球事件所影響，「許多搜尋字詞定義了2022年，不僅在Pornhub，在主流媒體上也是如此」。另據《紐約郵報》報 指出，美國人今年正面臨通膨飆漲、政治兩極分化等國內問題，「承受巨大壓力的美國公民，似乎紛紛轉向投入成人娛樂，來藉此暫忘現實的困境」。

根據Pornhub官網數據顯示，2022年全球各地觀賞次數最多類別為「日本色情片」，熱門關鍵字搜尋排行榜也有很多與其相關。示意圖。（法新社資料照）

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