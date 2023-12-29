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香港政府突全面下架所有BL書籍！ ACG迷泣：世界末日

近日香港政府突然下令，禁止店家販售任何「BL」（Boy's Love，男性間的戀愛）實體書籍，同時勒令把現有書籍全數下架。（香港讀者授權提供、圖擷取自臉書，本報合成）

近日香港政府突然下令，禁止店家販售任何「BL」（Boy's Love，男性間的戀愛）實體書籍，同時勒令把現有書籍全數下架。（香港讀者授權提供、圖擷取自臉書，本報合成）

2023/12/29 21:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國共產黨政府極力進行「掃黃打非」行動，嚴格監管各種電視節目、網路、遊戲和小說漫畫，杜絕任何涉及同性戀、暴力、色情等相關內容出現。近日香港政府突然下令，禁止店家販售任何「BL」（Boy's Love，男性間的戀愛）實體書籍，同時勒令把現有書籍全數下架，消息一出，立即掀起各國ACG迷譁然。

位在香港九龍旺角信和中心商場的雲起漫畫店，日前遭到一名教師投訴，因為他發現班上的未成年學生攜帶BL漫畫到學校，不僅如此，該名老師告知學生家長此事後，家長直接報警和投訴到香港的「淫褻物品審裁處」（簡稱︰淫審處）。據了解，淫審處會依照《淫褻及不雅物品管制條例》，評定某一物品是否為淫褻或不雅的類別。

事後香港警方獲報前往查證，雲起漫畫店雖表示，有確實做好18禁的封條及年齡認證措施，但最後仍遭到警方查封，目前店家已將店內所有BL書籍，全數從書架上撤下，同時退還所有訂購BL書籍的訂單。另外，其他同樣有販售BL相關作品的香港店家，目前也暫時下架相關商品。

消息曝光後，震撼許多香港和各國同好，眾人紛紛在臉書、噗浪（Plurk）、社群平台「X」（原推特）等社群平台發文討論，「世界末日！」、「一國兩制就是屁」、「香港中共化成就+1」、「變中國人連BL都沒得看」、「你不理政治，政治也會找上你」、「可憐，接下來就是海關會查了」、「香港同人展經常被抄黃本，台灣人自己要考慮清楚，天一、羅森、富察的牢飯還沒吃完呢」。

更有不少同好直言，從來就沒有「政治歸政治，漫畫歸漫畫」這回事，「中國人還一直說趕快統一台灣就可以來台灣買，統一後直接連出版社都被抄家」、「雖然現階段香港還沒有明確條文禁止BL，但政府可能會使用發放淫猥物品罪名打擊」、「東台灣可以出版無修正的本子，西台灣連看動畫的福利畫面都被東遮西遮，光憑這點就足以跟主張投靠西台灣的傢伙拼命了，誰說政治跟OG無關？」。

遭到投訴的雲起漫畫店，目前已將架上所有BL書籍全數撤下。（香港讀者授權提供，本報合成）

遭到投訴的雲起漫畫店，目前已將架上所有BL書籍全數撤下。（香港讀者授權提供，本報合成）

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