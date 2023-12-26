美軍反擊真主黨旅釀1死18傷 伊拉克再次譴責侵犯主權

美國總統拜登25日下令反制真主黨旅，授權空襲報復，襲擊伊拉克城市希拉內的真主黨旅總部，遭伊拉克譴責侵犯主權，圖為伊拉克安全部隊。（法新社）

2023/12/26 17:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）25日對美軍阿比爾（Erbil）空軍基地發動無人機襲擊，導致3名美軍受傷，1人傷勢嚴重。美國總統拜登（Joe Biden）當日下令反制真主黨旅，授權空襲，造成1人死亡、18人受傷。對此，伊拉克政府26日發聲明譴責美軍空襲行動是「明顯敵對行為」，侵犯伊拉克主權。

根據《路透》報導，伊拉克政府26日透過聲明譴責美方，稱「美國的空襲行動，是對伊拉克主權造成無法接受的侵犯」，伊拉克同時也譴責境內民兵組織對於美軍基地發動襲擊，一樣是敵對行為，侵犯主權。2名伊拉克匿名安全部門人士透露，美國此次空襲目標為真主黨旅位於巴格達南部的總部。

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安全部門人士指出，美方這次空襲，造成1名真主黨旅武裝分子死亡，另有16人受傷，伊拉克政府公布則為18傷。據了解，11月下旬時，美國為回應真主黨旅攻擊，在未事先協調狀況下發動空襲，當時伊拉克政府一樣有發布聲明，譴責美國襲擊行動明顯侵犯主權，並企圖破壞伊拉克內部的安全局勢。

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