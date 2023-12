美駐伊拉克使館遭轟！ 現場傳出至少10次爆炸聲

2023/12/08 14:39

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克消息人士證實,8日稍早位於巴格達(Baghdad)綠區(Green Zone)的美國大使館附近傳出爆炸聲響,現場警報大作、呼籲人們「躲避並尋找掩護」。

據路透報導,美國駐伊拉克使館遭受攻擊,社群媒體的影片顯示,現場至少響起10至12次爆炸聲。使館發言人至今未對事件發表回應。

目前尚不清楚使館的防空系統是否啟動,或是否遭到破壞。10月中旬以來,美軍駐伊拉克和敘利亞基地已遭遇超過70起攻擊,伊拉克什葉派穆斯林武裝團體聲稱負責。

目前沒有任何組織宣布對8日凌晨4時許發生的美國大使館襲擊事件負責。

BREAKING:



The Green Zone and the U.S. Embassy in Baghdad are under attack.



At least 10 to 12 blasts have been heard pic.twitter.com/oqR5wOzafP