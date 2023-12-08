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美駐伊拉克使館遭轟！ 現場傳出至少10次爆炸聲

伊拉克消息人士證實，8日稍早位於巴格達綠區的美國大使館附近，傳出至少10次爆炸聲。圖為伊拉克反恐部隊在美國大使館前警戒。（法新社資料照）

伊拉克消息人士證實，8日稍早位於巴格達綠區的美國大使館附近，傳出至少10次爆炸聲。圖為伊拉克反恐部隊在美國大使館前警戒。（法新社資料照）

2023/12/08 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克消息人士證實，8日稍早位於巴格達（Baghdad）綠區（Green Zone）的美國大使館附近傳出爆炸聲響，現場警報大作、呼籲人們「躲避並尋找掩護」。

據路透報導，美國駐伊拉克使館遭受攻擊，社群媒體的影片顯示，現場至少響起10至12次爆炸聲。使館發言人至今未對事件發表回應。

目前尚不清楚使館的防空系統是否啟動，或是否遭到破壞。10月中旬以來，美軍駐伊拉克和敘利亞基地已遭遇超過70起攻擊，伊拉克什葉派穆斯林武裝團體聲稱負責。

目前沒有任何組織宣布對8日凌晨4時許發生的美國大使館襲擊事件負責。

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