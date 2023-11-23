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美國空襲巴格達民兵組織未先協調 伊拉克譴責美方侵犯主權

美軍本月21日透過兩波戰機突襲巴格達南部，造成「真主黨旅」8名武裝分子喪生，伊拉克譴責美軍未事先協調，空襲行動侵犯主權。（路透）

美軍本月21日透過兩波戰機突襲巴格達南部，造成「真主黨旅」8名武裝分子喪生，伊拉克譴責美軍未事先協調，空襲行動侵犯主權。（路透）

2023/11/23 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕美軍駐伊拉克部隊近期遭受超過60次民兵組織攻擊，為回應這些攻擊，美軍21日起對巴格達南部發動兩波襲擊，導致親伊朗的伊拉克「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）8名武裝成員喪生，對此，伊拉克政府表示譴責，並稱美方事前並未與當局協調，空襲行動明顯侵犯主權，可能會導致危險事態升級。

根據《路透》報導，根據美國防部官員所述，從上月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊以來，部署在伊拉克和敘利亞的美軍已遭受至少66次襲擊，美軍本月21日透過兩波戰機突襲做出正式回應。「真主黨旅」方面聲明表示，美軍突襲一共造成8名成員死亡，警告美方如果持續發動攻擊，不排除他們會進行更廣泛的反擊行動。

《路透》指出，對於美軍行為，伊拉克則發布聲明譴責美國襲擊行動明顯侵犯主權，並企圖破壞伊拉克內部的安全局勢，與此同時，武裝團體對美軍的襲擊，同樣也違背了伊拉克的國家利益。美軍在敘利亞部署有900名官兵，在伊拉克部署有2500名官兵，22日美方在巴格達以西的基地仍然遭受到近程飛彈攻擊，造成8人受傷。

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