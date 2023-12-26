全球送出78億份禮物 北美防空司令部結束第68次「追蹤耶誕老人」任務

每年一到耶誕節，美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）都會啟動年度任務「追蹤耶誕老人」。（法新社）

2023/12/26 15:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）24日啟動年度任務「追蹤耶誕老人」，耶誕老人已完成了他的第68次年度環球之旅，向全球超過78億兒童和成年人祝賀了耶誕快樂並為他們帶來禮物。

北美防空司令部在其官網發佈消息稱，台灣時間約25日下午4時13分，耶誕老人返回北極，今年耶誕老人為地球居民帶來了78億8369萬3263份禮物，比去年多送出逾2億份。

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耶誕老人在他的環球旅行中飛越了台灣高雄、伯利恆和特拉維夫等地。

根據北美防空司令部的「數據」，耶誕老人於12月24日乘坐9隻馴鹿拉的雪橇從北極的住所起飛，雪橇的最高速度超過了星光速度。

「追蹤耶誕老人」是北美防空司令部著名的年度傳統活動，歷史源於1955年，據了解當年科羅拉多泉（Colorado Springs）一家報社刊登廣告，邀請孩子們打電話給耶誕老人，卻誤將司令部前身機構的電話刊登上去，導致許多軍官接到大量詢問耶誕老人行蹤的來電，為了不讓孩子們失望，當年軍官們竟全都配合演出，耐心回答追蹤情形。

對於北美防空司令部而言，12月24日是最忙碌的一天，因為「追蹤耶誕老人」在這天啟動，1200多名志工接聽電話，維持這項68年的平安夜傳統。

北美防空司令部今年號召1200名志工一同參與平安夜追蹤耶誕誕老人活動，圖為馴鹿拉的雪橇正橫過美國。（美聯社）

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