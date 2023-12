耶誕老人來囉！北美航太司令部曝「這時間」︰通過高雄上空

2023/12/25 13:27

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕一年一度的耶誕老人世界巡迴送禮起飛!為了讓各國孩子們掌握耶誕老人的位置,美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部(NORAD)已啟動年度任務「追蹤耶誕老人」(Tracks Santa),今年甚至連航班動態網站「Flightradar24」以及「Google」也跟進追蹤。昨(24)日平安夜晚間9點15分,耶誕老人駕著雪橇飛越台灣高雄上空。

綜合外媒報導,「追蹤耶誕老人」是北美航太防衛司令部著名的年度傳統活動,歷史源於1955年,據了解當年科羅拉多泉(Colorado Springs)一家報社刊登廣告,邀請孩子們打電話給耶誕老人,卻誤將司令部前身機構的電話刊登上去,導致許多軍官接到大量詢問耶誕老人行蹤的來電,為了不讓孩子們失望,當年軍官們竟全都配合演出,耐心回答追蹤情形。

自此之後,NORAD推出了「追蹤耶誕老人」計劃,每年從12月24日平安夜起,在官方網站和社群媒體上公布聖誕老人的飛行軌跡,包括預計前往的地點、時間以及累計發送多少禮物,讓全球民眾可以即時關注耶誕老人的送禮進度。同時,美國科羅拉多州皮特森太空軍基地(Peterson Space Force Base)內的1000多名志工,也歡迎各國民眾來電詢問。

報導指出,如今不僅NORAD,「Flightradar24」和「Google」也推出追蹤器,一起加入了這場年度盛事。其中,「Google」還推出許多耶誕節的多種小測驗和主題遊戲;另據「Flightradar24」網站顯示,耶誕老人從北極出發後,約24日晚間9點15分通過台高雄灣上空,而他的飛行器雪橇,代號為「HOHOHO」。

Take an inside look at our NORAD Tracks Santa Operations Center as we track #Santa on his magical journey today!

Track with #NORAD at https://t.co/7afKWWcryj#NORADSanta #SantaTracker #NORADTracksSanta #santaclaus #merrychristmas pic.twitter.com/NsKxdPvuyo