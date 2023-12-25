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耶誕老人來囉！北美航太司令部曝「這時間」︰通過高雄上空

每年一到耶誕節，美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）都會啟動年度任務「追蹤耶誕老人」。（圖擷取NORAD Tracks Santa 官網）

每年一到耶誕節，美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）都會啟動年度任務「追蹤耶誕老人」。（圖擷取NORAD Tracks Santa 官網）

2023/12/25 13:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的耶誕老人世界巡迴送禮起飛！為了讓各國孩子們掌握耶誕老人的位置，美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）已啟動年度任務「追蹤耶誕老人」（Tracks Santa），今年甚至連航班動態網站「Flightradar24」以及「Google」也跟進追蹤。昨（24）日平安夜晚間9點15分，耶誕老人駕著雪橇飛越台灣高雄上空。

綜合外媒報導，「追蹤耶誕老人」是北美航太防衛司令部著名的年度傳統活動，歷史源於1955年，據了解當年科羅拉多泉（Colorado Springs）一家報社刊登廣告，邀請孩子們打電話給耶誕老人，卻誤將司令部前身機構的電話刊登上去，導致許多軍官接到大量詢問耶誕老人行蹤的來電，為了不讓孩子們失望，當年軍官們竟全都配合演出，耐心回答追蹤情形。

自此之後，NORAD推出了「追蹤耶誕老人」計劃，每年從12月24日平安夜起，在官方網站和社群媒體上公布聖誕老人的飛行軌跡，包括預計前往的地點、時間以及累計發送多少禮物，讓全球民眾可以即時關注耶誕老人的送禮進度。同時，美國科羅拉多州皮特森太空軍基地（Peterson Space Force Base）內的1000多名志工，也歡迎各國民眾來電詢問。

報導指出，如今不僅NORAD，「Flightradar24」「Google」也推出追蹤器，一起加入了這場年度盛事。其中，「Google」還推出許多耶誕節的多種小測驗和主題遊戲；另據「Flightradar24」網站顯示，耶誕老人從北極出發後，約24日晚間9點15分通過台高雄灣上空，而他的飛行器雪橇，代號為「HOHOHO」。

昨（24）日平安夜晚間9點15分，耶誕老人駕著雪橇飛越台灣高雄上空。（圖擷取Flightradar24官網）

昨（24）日平安夜晚間9點15分，耶誕老人駕著雪橇飛越台灣高雄上空。（圖擷取Flightradar24官網）

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