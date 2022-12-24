Live》耶誕老人到哪了？ 這些網站抓得住「祂」

不少小朋友期待耶誕老人在平安夜到來，美國北美防空司令部（NORAD）今（24）日特地製作動畫，提供耶誕老人的即時行蹤。（圖擷取自NORAD追踪耶誕老人網站；本報合成）

2022/12/24 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕明（25）日就是耶誕節，今（24日）晚耶誕夜不少小朋友期待耶誕老人到來，美國北美防空司令部（NORAD）維持傳統，今晚「直播」公布耶誕老人和馴鹿雪橇的行蹤，知名航班追蹤網站「Flightradar24」也加入，不過雙方公布的耶誕老人行蹤卻不一樣。

綜合外媒報導，北美防空司令部（NORAD）為美國和加拿大共組的軍事機構，「NORAD追踪耶誕老人」是行之有年的公關服務，起因是1955年NORAD位在美國科羅拉多州的皮特森空軍基地意外接到一名男孩來電，想問耶誕老人在哪，但其實小男孩要打的是一支廣告傳單上的電話號碼，不小心陰錯陽差打錯電話，為了不讓小朋友失望，NORAD在往後的每一年都幫忙小朋友追蹤耶誕老人。

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透過「NORAD追踪耶誕老人」網站，民眾就能追蹤耶誕老人的「最新位置」，可看到拉著8隻麋鹿雪橇的耶誕老人現在「送禮」的地點，與已經送出的禮物。

知名航班追蹤網站「Flightradar24」也跟上這股追蹤耶誕老人風潮，在自家網站上即時更新耶誕老人的位置，而航班呼號「SANTA1」的耶誕老人已於晚間9點11分左右過境台灣本島上空。

明（25）日就是耶誕節，不少人期待耶誕老人的到來，美國北美防空司令部（NORAD）今（24）日開始執行追蹤耶誕老人的任務。（圖擷取自NORAD追踪耶誕老人網站）

知名航班追蹤網站「Flightradar24」也跟上這股追蹤耶誕老人風潮，在自家網站上即時更新耶誕老人的位置，而航班呼號「SANTA1」的耶誕老人已悄悄於晚間9點11分左右過境台灣上空。（圖擷取自溫約瑟推特）

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