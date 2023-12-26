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哈瑪斯控以軍1天內釀250死 以色列總理：將加強進攻力度

由哈瑪斯控制的衛生部門指出，在24小時內以軍襲擊3個位於加薩中部的難民營，造成共250人死亡。圖為示意圖。（法新社）

由哈瑪斯控制的衛生部門指出，在24小時內以軍襲擊3個位於加薩中部的難民營，造成共250人死亡。圖為示意圖。（法新社）

2023/12/26 13:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈衝突已延續11週，以色列持續進攻加薩走廊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日稱，不會停止在加薩的戰鬥，且未來數日將加強進攻的力度。由哈瑪斯控制的衛生部門則指出，在24小時內以軍襲擊3個位於加薩中部的難民營，造成共250人死亡。

綜合媒體報導，納坦雅胡週一到加薩北部視察以國軍方人員，後續他表示以色列不會停止在加薩的戰鬥，並稱若不施加軍事壓力，以色列就無法成功救出被哈瑪斯扣押的剩餘人質。他也提到必須摧毀哈瑪斯才能實現和平，強調戰爭將持續到最後，「直到我們完成它」。納坦雅胡也說，未來數日將加強進攻的力度。

納坦雅胡在《華爾街日報》的一篇專欄文章中也重申和平的3個先決條件，包含哈瑪斯必須被摧毀、加薩必須非軍事化、巴勒斯坦社會必須去激進化等。

由哈瑪斯控制的衛生部則指出，截至目前已有近2萬700名加薩人被殺，其中大部分是婦女和兒童，並指其中有250人是在過去24小時內被殺害。

外媒報導提到，在以色列強烈攻擊下，加薩大片地區都已成為廢墟，據聯合國指出，估計有190萬加薩人流離失所。當地居民面臨水、食品、燃料和藥品都嚴重短缺的困境。聯合國強調，人道主義停火是唯一的出路。

以色列總理納坦雅胡稱，不會停止在加薩的戰鬥，且未來數日將加強進攻的力度。圖為示意圖。（法新社）

以色列總理納坦雅胡稱，不會停止在加薩的戰鬥，且未來數日將加強進攻的力度。圖為示意圖。（法新社）

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