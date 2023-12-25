「一夫多妻軟飯男」擁4妻2女友 揚言要生54小孩打破紀錄！

日本35歲男子渡部龍太，因其獨特的「一夫多妻」生活方式登上了電視節目。（圖擷取自YouTube）

2023/12/25 20:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市的35歲男子渡部龍太，因其獨特的「一夫多妻」生活方式登上了日本電視節目。渡部目前已和4名妻子同居，育有3名子女，外頭還有2名女友。然而，他的野心不僅僅止於此，他希望未來能持續納妾，並努力生育54個孩子，締造日本歷史紀錄。

根據日本電視節目《ABEMA Prime》的訪問，渡部龍太平時並未外出工作，而是負責家中的家務事，如洗衣和做飯，他每個月高達84萬日圓（約新台幣18.3萬元）的生活費是由妻子和女友共同分攤支付，且這樣的生活方式已維持了10年之久。

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節目指出，渡部龍太的家庭構成相當特殊，他與3名妻子和3名子女同居。其中，「一號老婆」陽咲是22歲，與渡部育有2名子女；「二號老婆」彩花年齡未透露；「三號老婆」千晴則是27歲，育有一名5個月大的孩子，而目前分居的「四號老婆」是24歲的千尋。另外還有2名女友，其中一位被他冠以「第5夫人候補」的封號。渡部坦言，一切僅因他喜歡女性，認為只要雙方平等相愛，就不應該成為問題。

渡部龍太的家庭生活相當特殊，妻子們各自擁有獨立的房間，而他每天則輪流與不同的妻子共眠。渡部表示，為了刷新日本歷史紀錄，特別是超越將軍德川家齊擁有最多53名子女的紀錄，他希望生下54個孩子，以名留青史。

儘管一夫多妻在日本法規上並不被允許，使渡部龍太無法與所有妻子登記結婚，只能一次和一位女性結婚再離婚，再繼續結婚，但他們仍持續過著「事實婚姻」的生活。

此外，除了電視節目的曝光，渡部龍太還積極經營網路社群，並透露自己實際上擁有9名子女，試圖透過網路賺取額外收入。

日本35歲男子渡部龍太，因其獨特的「一夫多妻」生活方式登上了電視節目。（圖擷取自YouTube）

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