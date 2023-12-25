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東京商店街耶誕驚魂！4棟建築起火竄濃煙 41輛消防車馳援灌救

耶誕節東京商店街驚傳火警，出動41輛消防車灌救。（圖截取自X平台@allen06060，@style_k_）

耶誕節東京商店街驚傳火警，出動41輛消防車灌救。（圖截取自X平台@allen06060，@style_k_）

2023/12/25 19:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京北區JR赤羽站附近店鋪今（25）日傍晚傳出發生火災，火勢目前仍在延燒，有4棟建築連燒，現場濃煙瀰漫。由於附近商店街店家林立，火勢蔓延危險性很高，當局出動41輛消防車，目前消防人員正努力搶救中，尚未傳出人員傷亡，起火原因及相關財產損失，仍有待當局進一步釐清。

綜合日媒報導，據東京消防廳通報，北區JR赤羽站附近一家店鋪今（25）日下午約4時50分（台灣下午3時50分）發生火警，現場黑煙瀰漫，火勢迅速蔓延。因起火商店距離JR赤羽站車站僅約100公尺，附近餐廳、店家林立，且鄰近一間赤羽小學，火勢蔓延風險很高，東京消防廳更透露有4棟建築連燒，當局擔心火勢進一步擴大，立即派出41輛消防車趕往現場，目前正全力滅火中，尚未傳出人員傷亡。

根據社群媒體「X平台」中流傳的現場照片及影片可知，火警現場濃煙瀰漫，加上今天剛好是耶誕節，路上有不少行人，許多民眾正四處逃竄，有人紛紛摀住口鼻，躲避到安全地區。

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