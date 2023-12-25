東京商店街耶誕驚魂！4棟建築起火竄濃煙 41輛消防車馳援灌救
2023/12/25 19:36
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京北區JR赤羽站附近店鋪今（25）日傍晚傳出發生火災，火勢目前仍在延燒，有4棟建築連燒，現場濃煙瀰漫。由於附近商店街店家林立，火勢蔓延危險性很高，當局出動41輛消防車，目前消防人員正努力搶救中，尚未傳出人員傷亡，起火原因及相關財產損失，仍有待當局進一步釐清。
綜合日媒報導，據東京消防廳通報，北區JR赤羽站附近一家店鋪今（25）日下午約4時50分（台灣下午3時50分）發生火警，現場黑煙瀰漫，火勢迅速蔓延。因起火商店距離JR赤羽站車站僅約100公尺，附近餐廳、店家林立，且鄰近一間赤羽小學，火勢蔓延風險很高，東京消防廳更透露有4棟建築連燒，當局擔心火勢進一步擴大，立即派出41輛消防車趕往現場，目前正全力滅火中，尚未傳出人員傷亡。
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根據社群媒體「X平台」中流傳的現場照片及影片可知，火警現場濃煙瀰漫，加上今天剛好是耶誕節，路上有不少行人，許多民眾正四處逃竄，有人紛紛摀住口鼻，躲避到安全地區。
赤羽一番街で火事— アレン・ウォーカー （@Allen06060） December 25, 2023
火は見えないけど消防車3台は来てる pic.twitter.com/EgSRsgzYmr
赤羽駅前、何処かで火事？— 小林弘輔（Kosuke Kobayashi） （@style_k_） December 25, 2023
すげー煙い pic.twitter.com/DwolPxjSKO
赤羽駅近くで火事で煙が街を包んでいます。— 彩-Saya （沖縄電子少女彩）Okinawa Electric Girl Saya （@Tincy_saya） December 25, 2023
怪我人の方がいないように。 pic.twitter.com/U8l0HSlyP7