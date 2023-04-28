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    巴西男娶6妻 大手筆砸300萬買6公尺超大床讓「老婆全睡一起」

    歐索目前共娶了6名妻子。（擷取自arthurourso IG）

    歐索目前共娶了6名妻子。（擷取自arthurourso IG）

    2023/04/28 06:16

    首次上稿 00:10
    更新時間 06:16

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西男子歐索（Arthur O Urso）過去曾因娶9名妻子引發話題，後來與其中4名離婚後，近期再娶了新妻瑪麗亞（Olinda Maria），家庭目前一共有7人。為了解決每晚睡覺的困擾，歐索砸8萬英鎊（約台幣313萬元）訂做一張6公尺的超大床，讓愛人們都能睡在一起。

    綜合外媒報導，歐索過去曾在2021年舉辦聯合婚禮，一次迎娶8名女子，加上原本的老婆，當時他最多娶了9名妻子，不過後來其中4名女性決定與歐索離婚。

    報導指出，日前歐索再娶了51歲的瑪麗亞，面對家中的6名老婆，歐索表示，家中人數實在太多，因此有時候睡覺都必須睡在單人沙發或地板上，甚至要常常分房睡。為了解決困擾，歐索決定耗費8萬英鎊，花了1年3個月的時間打造一張6公尺的超大床，來讓生活變的更加輕鬆。

    報導提到，在巴西當地一夫多妻制並未合法，所以歐索在法律上只有1名合法妻子，另外5名妻子法律上並不被承認，而開放式的感情觀也引起不少爭議，不過歐索表示，自己並沒有偏心最愛哪位妻子，會讓一切自然而然地發生。

    巴西男子歐索娶了6名老婆，並花費8萬英鎊打造6公尺大的超大床，讓所有愛人都能睡在一起。（擷取自arthurourso IG）

    巴西男子歐索娶了6名老婆，並花費8萬英鎊打造6公尺大的超大床，讓所有愛人都能睡在一起。（擷取自arthurourso IG）

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