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首例！ 油輪在印度洋遭無人機襲擊 船內起火還進水

一艘和以色列有關的油輪在印度洋遭到無人機攻擊，目前仍未知策劃行動者。圖為油輪示意圖。（路透）

一艘和以色列有關的油輪在印度洋遭到無人機攻擊，目前仍未知策劃行動者。圖為油輪示意圖。（路透）

2023/12/24 09:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯「胡塞」組織）近期在紅海周邊不斷襲擊商船，迫使各大航運公司紛紛改道、遠離紅海。不過攻擊事件疑似有向外擴散的跡象，英國海事安全公司「安布雷」（Ambrey）指出，一艘和以色列有關的油輪遠在印度洋也遭到無人機攻擊，目前仍未知是誰策劃行動。

綜合外媒報導，安布雷23日指出，這艘懸掛賴比瑞亞國旗、和以色列有關的油輪在印度西部海域被無人機擊中，這是該海域首度發生襲擊事件，發生地點在印度西部古吉拉特邦的維拉瓦爾（Veraval）西南方200公里處，油輪被擊中後起火，結構受損，船體有部份進水，不過火災在短時間內就被撲滅，船上約20名船員都沒有受傷。

一名印度海軍官員透露，印度軍方23日上午曾回應油輪的援助請求，目前船員與船隻已確定安全，印度海軍也派出軍艦到周邊海域。印度媒體指出，這艘油輪名為「MV Chem Pluto」，船內載運來自沙烏地阿拉伯的原油，正朝著印度南方的門格洛爾港（Mangalore）航行。

安布雷表示，這是在遠離紅海的印度洋海域首度發生此類襲擊事件，而這起事件又正好發生在該公司認定的「伊朗無人機高威脅區域」。不過目前仍不清楚無人機攻擊事件為何者策動。

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