紅海危機「伊朗是幕後黑手」

葉門民眾廿二日在遊行中舉起標語和巴勒斯坦國旗，表明與加薩人民同在一起。（法新社）

2023/12/24 05:30

美控伊朗提供無人機、飛彈

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家安全會議廿二日公布最新解密情報，指控葉門叛軍組織「青年運動」（Houthis）近期襲擊紅海商船行動，伊朗是幕後黑手，有「深入參與」的痕跡，包括提供無人機、飛彈與戰術情資等，但青年運動矢口否認。分析指出，美方發布這份情報可能是為向青年運動採取軍事行動奠定基礎。

依賴伊朗海上監控系統

美國國安會議發言人華森表示，美方目視分析發現伊朗的KAS-04無人機與青年運動出動的無人載具特徵幾乎相同，雙方飛彈也具有相似特徵，青年運動也依賴伊朗提供的海上監控系統，「從十一月開始發動襲擊以來，伊朗提供的戰術情報對青年運動瞄準海船隻至關重要」。其他西方和區域官員進一步表示，許多商船已關閉雷達，但一艘駐紮紅海的伊朗監控船會將方位資訊提供給青年運動，青年運動近日就是據此攻擊經過曼德海峽的商船。

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叛軍無瞄準船隻雷達技術

一名西方安全官員直言，青年運動沒有瞄準船隻的雷達技術，所以需要伊朗協助，否則飛彈就會落入水中。五角大廈指出，青年運動已對十艘商船發動一百多次無人機和飛彈攻擊。青年運動聲稱是為了報復以色列對加薩的戰爭，但其攻擊的船隻與以色列幾乎或完全沒有關聯。

與此同時，美國和盟國一些政策制定者和外交官仍對青年運動是否按照伊朗要求行事表示懷疑，指伊朗在該地區的代理人當中，與青年運動的聯繫最薄弱，很難看出這些襲擊如何符合青年運動或伊朗的利益。青年運動發言人則表示，不需要靠伊朗來發動攻擊，「將一切都歸咎於伊朗，就好像伊朗是世界上最強大的國家一樣，這很奇怪」。他強調，該組織多年來承受的攻擊，早已證明他們的情報設施派得上用場。

「華爾街日報」指出，伊朗直接參與紅海商船襲擊，增加了美國和以色列的賭注；由於兩國都希望遏阻德黑蘭在該地區的角色，這讓該地區出現以哈衝突以外新戰線的風險升高。分析指出，鑑於美國官員私下表示，他們考慮採取主動軍事回應，美方此時公布伊朗協助青年運動的情報，似乎是為此奠定基礎。

美考慮採取主動軍事回應

除了美國海軍「艾森豪號」航空母艦進入亞丁灣外，美國和廿多國也成立多國海軍特遣部隊，且仍不斷壯大。五角大廈發言人萊德表示，這支多國海軍特遣部隊將擔任「公路巡邏隊」，保護紅海航運不受襲擊，「足以讓全球航運公司和航海員安心，他們可以安全地通過紅海」，但部隊不會護送個別船隻。據了解，紅海承擔全球約十二％海上貿易，但本週進入紅海的船隻數量比過去三週日均量減少四成以上。

當被問及紅海事件對通貨膨脹的影響時，白宮國家經濟會議主席布蘭納德重申，美國通膨率下降得比樂觀預測還快，且部分商船已改道行經好望角，預計不會對耶誕新年假期的商品價格和供應量產生重大影響。

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