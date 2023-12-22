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波蘭新任外交部長赴基輔 重申支持烏克蘭抗俄

波蘭外交部長西科爾斯基（左）與烏克蘭外長庫列巴（右）握手合影。（路透）

波蘭外交部長西科爾斯基（左）與烏克蘭外長庫列巴（右）握手合影。（路透）

2023/12/22 23:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）才剛上任不久，今（22日）旋即造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），他對烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭必定會贏得這場與俄羅斯的戰爭，也重申了波蘭對烏克蘭的支持。

《法新社》報導，西科爾斯基在記者會上表示：「這是令人完全無法接受的事情，一個國家攻打鄰國、轟炸城市、摧毀整個省份，將孩童帶出境外⋯⋯，在這場無比重要的戰爭中，部長先生，波蘭站在你們這邊。」他在發表談話時，還一度被空襲警報聲干擾。

自2022年2月俄羅斯發動戰爭以來，波蘭一直是烏克蘭最為堅定的盟國之一，但這個情況到10月份出現了轉變，當時執政的法律與正義黨（Law and Justice）試圖以烏俄衝突的疲勞感拉攏選票，以贏得波蘭國會大選。

不過大選最後由公民綱領黨（Civic Platform）勝出，新任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府，承諾會加倍支持烏克蘭。

西科爾斯基說：「我相信這會是歐洲最後一場殖民戰爭，它必須以⋯⋯如下結局結束：俄羅斯落敗，烏克蘭獲勝。在這件事上，無論波蘭是誰掌權，正如你們所看到的，我們會團結一心。」

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