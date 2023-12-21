美援烏案卡關 澤倫斯基仍有信心

烏克蘭總統澤倫斯基19日在年終記者會上坦承，俄羅斯侵略戰爭還看不到結束的跡象，但他已暫時駁回軍方再徵召多達五十萬人入伍的請求。（彭博）

2023/12/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭近兩年之際，烏克蘭軍方提議再動員多達五十萬人參戰，西方盟友則對援烏漸露疲態。美國聯邦參議院的民主和共和兩黨領袖十九日表示，對烏克蘭新援助無法在今年底前批准。不過烏克蘭總統澤倫斯基同日在年終記者會上表示，他仍有信心美國將繼續支持烏克蘭。

烏軍在前線面臨壓力、盟國在軍事與財政的支持上也搖擺不定，讓烏國度過艱困的一年。歲末年終之際，澤倫斯基在基輔和烏國及外國記者會談，他強調烏克蘭在今年的各項目標和任務都已完成，但目前無法預知烏俄衝突在明年是否會結束，「這場戰爭還看不到結束跡象」，與俄羅斯談判在目前來說，不是具有緊迫意義的問題。

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烏軍方擴大徵兵被駁回

澤倫斯基並透露，收到了軍方領導層提議動員四十五萬至五十萬人的請求，以補充兵力，但因為涉及公平、防禦能力和資金等問題，他暫時駁回相關請求，軍方和政府會持續討論，再決定是否提交給國會。

澤倫斯基指出，如果烏克蘭保持韌性，可以更快獲勝。他並宣布，明年烏克蘭將生產一百萬架無人機，也會開發一五五公厘口徑砲彈，讓前線部隊使用。烏國官員向法新社指出，烏軍每月需要的無人機數量約為十到十二萬架。

澤倫斯基也駁斥了他與武裝部隊總司令扎盧茲尼不和的說法，表示他仍希望看到軍方領導層取得「更具體戰果」。扎盧茲尼上月投書「經濟學人」，指烏俄戰爭陷入僵局，招致總統辦公室譴責。數週來，外界一直在猜測兩人之間的緊張關係。

澤倫斯基上週展開西方國家拜訪行程，以爭取更多軍事、政治上的支持，但他未能說服美國國會立即批准六百億美元的援助，且匈牙利總理奧班也阻止了歐盟約五百億歐元的援助計畫。

美國參院民主黨領袖舒默和共和黨參院領袖麥康奈在一份聯合聲明中表示，華盛頓在年底前無法批准對烏克蘭的新援助，在此同時，兩黨持續尋求妥協。

法新社報導，烏克蘭政府先前已對冬季來臨前「迫切的武器需求」發出警告，參院這項宣布代表澤倫斯基的另一次挫敗。不過，澤倫斯基仍抱持著希望，他在記者會說，有信心美國「不會背叛」他的國家。不過澤倫斯基稱他已意識到迫在眉睫的風險，如果美國前總統川普重返白宮，可能會對這場戰爭產生「重大影響」。

俄對前線持續施加壓力

烏軍近幾個月來未能發動大規模反擊，而俄羅斯仍然對前線施加很大的壓力。烏克蘭軍方表示，俄羅斯十九日晚間對基輔發動本月第五次空襲，烏國防空系統成功摧毀所有來襲的無人機。

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