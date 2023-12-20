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聯合國官員稱「加薩一半人口正在挨餓」籲增加援資運送量

世界糧食計畫署副執行主任斯考表示，加薩每10個人之中就有9人吃不飽。（法新社）

世界糧食計畫署副執行主任斯考表示，加薩每10個人之中就有9人吃不飽。（法新社）

2023/12/20 15:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以巴戰爭造成大量死傷，加薩因缺乏糧食造成大量居民挨餓中，聯合國稱加薩當地有一半的人口正在挨餓，官員警告，目前加薩地帶局勢「日益絕望和混亂」，疾呼增加援助物資運送量。

綜合外媒報導，聯合國週二表示，這塊擁有約200萬人口加薩地區在以軍狂轟之下，有一半的人口正在挨餓，居民常常整天都沒飯吃。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）中東、北非和東歐地區主任拂萊舍（Corinne Fleischer）17日受訪直言，「在過去70天進入加薩的糧食量僅占加薩需求量的10％」；聯合國世界糧食計畫署也在X平台發文指出，「進入加薩援助數量無法滿足需要的一小部分」。

世界糧食計畫署1名官員警告，「加薩地帶局勢日益絕望和混亂」；世界糧食計畫署副執行主任斯考（Carl Skau）曾透露，我們曾在以巴休戰期間進行調查，發現加薩一半的人口正在挨餓，「嚴峻的現實狀況是，加薩每10個人之中就有9人吃不飽，而且不是每天都吃飯、他們不知道下一頓飯在哪」，現在「我們真正需要的是增加援助物資運送量。」

據加薩衛生部統計，自10月7日以來，以色列軍隊在加薩持續狂轟造成1萬8787名巴勒斯坦人死亡、5萬0897人受傷，死傷者多數為婦女和兒童。

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