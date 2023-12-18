民眾爬卡車瘋搶物資 持續戰爭成人道危機 以色列應要求加開過境點

今日從拉法口岸進入加薩的援助卡車遭民眾劫取物資。（美聯社）

2023/12/18 00:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列開放聯合國從以色列與加薩接壤的一處過境點運送援助物資進加薩，打破原先只能從拉法口岸輸送物資的嚴格限制。以色列表示該決定是為遵守與美國達成的有關提供更多援助的協議，但聯合國當地的救濟單位卻表示挨餓數日的民眾會攔下卡車並搶走食物，進而增加運送物資的難度。

根據英國《BBC》報導，以色列政府表示，從今天開始聯合國援助物資的貨運卡車被允許直接從以色列進入加薩地區。以色列國防部單位「領土政府活動協調官」（COGAT）發布消息表示，經過安檢後，人道主義援助就能通過以色列和加薩接壤的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點運往加薩。

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消息也提到，在當地下午時間已經有第一批援助卡車通過該過境點。COGAT也說，解除封鎖是為了「遵守」與美國達成的協議，就是向陷入以哈戰火的平民提供更多的援助。直至先前，加薩在人員和援助物資的進出方面一直受到以色列嚴格控制，要進入加薩只能透過埃及邊境的拉法口岸。該機構也補充表示，這將會增加每日進入加薩的人道主義援助援助量。

而今天從拉法口岸進入加薩的援助卡車，民眾因持續挨餓，追趕並爬上卡車搶奪物資。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在週四（14日）警告表示，因為挨餓數日的人們會阻攔卡車搶食物，導致運送援助物資愈發困難。

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