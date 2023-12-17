為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

就是要獵殺哈瑪斯最高領導人辛瓦 以色列懸賞加碼到1250萬

哈瑪斯最高領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（法新社）

哈瑪斯最高領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（法新社）

2023/12/17 00:18

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國呼籲以色列追剿巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的行動，能改採精準作戰，以免波及更多無辜民眾，以色列國防軍15日對哈瑪斯的攻擊強度持續加大，除了海水灌地道、砲擊、無人機打擊、空襲、裝甲突擊、地面搜索，也把對哈瑪斯最高領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的懸賞金額提高到40萬美元（新台幣1250萬元）。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍說，用海水淹沒哈瑪斯地道的試驗證明成功有效，還將使用包括空襲、液體炸藥以及派遣狗、無人機和機器人進入地道作戰。在以軍打擊下，不少哈瑪斯士兵走投無路，指揮系統中斷，紛紛選擇投降。

以色列國防軍指出，約70名哈瑪斯士兵在加薩北部卡邁勒阿德萬（Kamal Adwan）醫院投降。以色列國防軍和辛貝特（Shin Bet，以色列國內安全局）也公布哈瑪斯士兵死在加薩北部的地道中的影片和照片，但未透露他們是被淹死還是被打死。

以色列軍方多次強調要追殺哈瑪斯領導人，哈瑪斯近半的領導人也已陣亡，以色列軍方對辛瓦的懸賞金額更提高到40萬美元。躲在卡達和黎巴嫩的哈瑪斯高層已經離開，轉往阿爾及利亞等國家，重新尋找落腳地點。

美國1名高階官員15日透露，在以色列國防軍全力追殺哈瑪斯領導人的情況下，他認為辛瓦的「所剩時日不多了」。

除了哈瑪斯領導人到處躲藏，哈瑪斯的經濟鏈也被斬斷。多國停止對近東救濟處的捐助，還有國家準備將哈瑪斯列為恐怖組織，切斷其一切募款管道。

面對以色列和多國的步步進逼，哈瑪斯高級官員馬祖克（Mousa Abu Marzouk）14日突然發布聲明指出，哈瑪斯可能首度承認以色列作為1個國家，以結束以色列對加薩走廊的軍事攻勢。

馬祖克隨後接受媒體採訪說：「哈瑪斯希望成為加薩走廊的一部分，以色列人應該享有權利，但不能以犧牲他人為代價。」

但在幾個小時後，馬祖克又說，他關於承認以色列的聲明被「誤解」，哈瑪斯將繼續戰鬥下去，直到巴勒斯坦土地解放和巴勒斯坦難民返回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不顧國際反對的後果！ 以軍承認在加薩誤殺3名舉白旗人質
2023/12/16 23:01

不顧國際反對的後果！ 以軍承認在加薩誤殺3名舉白旗人質
以色列軍隊誤將人質當成威脅 開槍打死3人
2023/12/16 04:00

以色列軍隊誤將人質當成威脅 開槍打死3人

台積廠15分車程 高大特區吸科技新貴
以色列獵殺哈瑪斯領導人辛瓦 美官員透露：他來日無多
2023/12/15 19:34

以色列獵殺哈瑪斯領導人辛瓦 美官員透露：他來日無多
以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月 美盼儘快結束
2023/12/15 05:12

以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月 美盼儘快結束

光南大批發年終慶！60支哀鳳15大方送
不顧國際反對 以色列：無論是否支持都將繼續加薩戰爭
2023/12/14 10:14

不顧國際反對 以色列：無論是否支持都將繼續加薩戰爭
自由說新聞》加薩人道停火？以色列大使「一招」反嗆聯合國
2023/12/13 15:51

自由說新聞》加薩人道停火？以色列大使「一招」反嗆聯合國
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播