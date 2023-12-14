以軍重大戰損！加薩遇伏擊單日10陣亡 含2校級指揮官

以色列國防軍13日宣布在加薩市遭遇伏擊，24小時內共10名士兵陣亡，承受近1個月最嚴重的戰鬥損失。（歐新社資料照）

2023/12/14 10:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）13日宣布在加薩市遭遇伏擊，承受近1個月最嚴重的戰鬥損失。與此同時，以國政府正面臨日漸孤立的外交窘境，因為大規模轟炸導致平民死亡人數不斷上升、人道災難進一步惡化。

據路透報導，聯合國12日通過無強制力決議，要求以哈雙方立即實施人道停火；美國總統拜登則公開表示，以色列對平民的「無差別」轟炸，將使其失去國際支持。

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13日，哈瑪斯武裝分子和以軍在加薩走廊爆發了激烈戰鬥。

面對內外交迫的情勢，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）13日強調軍隊將繼續戰鬥，他透過無線電向前線士兵表示：「我們將持續戰鬥，直到最後，直到勝利，直到消滅哈瑪斯。我在承受巨大痛苦和國際壓力時仍這麼說，沒有什麼能阻止我們。」

以軍報告顯示，過去24小時內共有10名官兵陣亡，包括1名上校前線基地指揮官、1名中校軍團指揮官。這是10月31日共15名以軍官兵陣亡後，最嚴重的單日損失。

以色列軍方表示，大部分死亡發生在加薩市北部西傑亞區（Shejaia），部隊在營救1棟建築物內友軍時，遭遇哈瑪斯武裝分子伏擊。

哈瑪斯表示，事件表明以色列軍隊永遠無法征服加薩：「你停留的時間越長，你的死亡和損失就越大。如果上帝保佑，你將帶著失望和損失、夾著尾巴逃離。」

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在電視演說中表示，欲將哈瑪斯自加薩的未來屏除，無疑是「妄想」。

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