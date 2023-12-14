不顧國際反對 以色列：無論是否支持都將繼續加薩戰爭

以色列方面稱，無論國際社會是否支持，為消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，都將繼續在加薩走廊的戰爭。圖為示意圖。（路透）

2023/12/14 10:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，聯合國12日通過決議呼籲立即停火，美國也警告，以色列正逐漸失去國際支持。不過以色列方面對此回應，稱無論國際社會是否支持，為消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas），都將繼續在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。

聯合國大會週二以壓倒性多數通過一項決議，呼籲以色列立即停火。美國總統拜登也在迄今為止最強烈的評論中表示，由於對加薩的「無差別轟炸」，以色列正在失去國際支持。

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綜合媒體報導，針對國際高度關注甚至呼籲停火，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）週三時回應，無論有沒有國際社會支持，以色列都將繼續在加薩走廊的戰爭。柯恩並稱，若此刻停火將成為送給恐怖組織哈瑪斯的禮物，並指此舉將讓哈瑪斯捲土重來，並威脅以色列居民。

與此同時，儘管傷亡不斷增加，但一般以色列民眾對於對戰爭的支持卻是壓倒性的。《路透社》於週三採訪6名以國人，雖然前一天聯合國剛通過決議，但以國民眾認為，現在還不是退縮的時候。

以色列國會外交和國防委員會主席埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）也在接受媒體采訪時表示，儘管代價慘重，但軍事行動的目標是徹底摧毀哈瑪斯在加薩的基礎設施。

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