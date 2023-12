澳男露營被蚊子叮 昏迷送醫發現感染3種腦炎

2023/12/19 00:15

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲一名21歲男子在3月露營時被蚊子盯咬後,竟出現嘔吐、昏迷等症狀,送醫治療4個月才發現,他竟同時感染了3種腦炎,嚴重程度甚至讓家屬都在為他身後事做準備。不過,經過醫療人員極力搶救後,該男子病況好轉且可以出院,不過因病毒對大腦已造成一定損傷,需長期復健才能恢復正常。

綜合外媒報導,21歲男子麥爾(Dylan Meyer)今年3月至澳洲維多利亞(Victoria)北部的拉瑟格倫(Rutherglen)露營時被昆蟲咬傷,當時他認為只是被蚊子盯咬並未多想,不料返家後開始出現嘔吐等症狀,甚至還在工作時昏倒,緊急送醫後才發現,原來已感染3種腦炎。

經由醫師檢查後發現,麥爾腦內同時感染日本腦炎(JEV)、墨累谷腦炎(Murray Valley encephalitis)、自體免疫腦炎(Autoimmune encephalitis)。

日本腦炎透過蚊子叮咬傳播,該病毒若引起感染,可能導致發燒、頭痛和嘔吐,且在40%的病例中可能導致嚴重疾病和死亡,當時麥爾的嚴重程度甚至讓家人都在為他身後事做心理準備。

所幸在醫療人員的極力搶救下,麥爾病況逐漸好轉且可以出院,不過腦炎已對他的大腦功能造成非常大的損傷,需要長期復健才能恢復正常。麥爾接受媒體訪問時表示,他知道這些病毒的存在,但當時並未多想,沒想到會出現如此嚴重的病情,他更鼓勵與他有相同遭遇的人,意志堅定才能打敗病毒。

