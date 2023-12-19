澳男露營被蚊子叮 昏迷送醫發現感染3種腦炎

麥爾露營時被蚊子叮，竟同時感染了3種腦炎。示意圖，與本文無關。（美聯社）

2023/12/19 00:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名21歲男子在3月露營時被蚊子盯咬後，竟出現嘔吐、昏迷等症狀，送醫治療4個月才發現，他竟同時感染了3種腦炎，嚴重程度甚至讓家屬都在為他身後事做準備。不過，經過醫療人員極力搶救後，該男子病況好轉且可以出院，不過因病毒對大腦已造成一定損傷，需長期復健才能恢復正常。

綜合外媒報導，21歲男子麥爾（Dylan Meyer）今年3月至澳洲維多利亞（Victoria）北部的拉瑟格倫（Rutherglen）露營時被昆蟲咬傷，當時他認為只是被蚊子盯咬並未多想，不料返家後開始出現嘔吐等症狀，甚至還在工作時昏倒，緊急送醫後才發現，原來已感染3種腦炎。

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經由醫師檢查後發現，麥爾腦內同時感染日本腦炎（JEV）、墨累谷腦炎（Murray Valley encephalitis）、自體免疫腦炎（Autoimmune encephalitis）。

日本腦炎透過蚊子叮咬傳播，該病毒若引起感染，可能導致發燒、頭痛和嘔吐，且在40％的病例中可能導致嚴重疾病和死亡，當時麥爾的嚴重程度甚至讓家人都在為他身後事做心理準備。

所幸在醫療人員的極力搶救下，麥爾病況逐漸好轉且可以出院，不過腦炎已對他的大腦功能造成非常大的損傷，需要長期復健才能恢復正常。麥爾接受媒體訪問時表示，他知道這些病毒的存在，但當時並未多想，沒想到會出現如此嚴重的病情，他更鼓勵與他有相同遭遇的人，意志堅定才能打敗病毒。

Dylan Meyer didn't think he'd be alive for Christmas after a mosquito bite left him on life support. He now wants others to heed his warning. https://t.co/B9NQbHeaof — ABC News （@abcnews） December 17, 2023

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