一吃就上癮！ 澳洲「古柯鹼」造型蛋糕惹議

澳洲烘焙師貝利近日在臉書上分享了這款「古柯鹼販子」主題造型蛋糕，引來眾多網友圍觀。（圖載自臉書「@Skysies Cakes」）

2023/12/17 10:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1家蛋糕店近日在臉書上分享了1張客製化蛋糕訂單的成品照，引來眾多網友圍觀。原來這個蛋糕竟是以「古柯鹼販子」為主題而設計並製作出來的生日蛋糕，且造型極其逼真，讓許多網友大讚烘焙師的手藝；不過也有網友認為這款蛋糕的設計有點過份，覺得烘焙師不應該接下這筆訂單，因此引發爭議。

根據《紐約郵報》報導，負責製作這款蛋糕的36歲烘焙師貝利（Skye Baillie）表示，幾天前1名女子突然拿著1張和成品很像的蛋糕照片來到她的蛋糕店，並告訴貝利自己急需這份蛋糕，貝利笑稱「她還叫我不要評判她，所以她自己也知道這是1款充滿爭議的蛋糕」。貝利提到，原本她並不打算接下這筆訂單，但一旁的同事卻表示這款蛋糕的製作過程應該很容易，所以她才同意為這位女士製作這1款「讓人上癮」的蛋糕。

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據報導，這款蛋糕的售價為250澳元（約新台幣5100元）。貝利表示自己與同事2人共花了6小時才完成這個12英寸乘16英寸，可供40至50人一起享用的巨大蛋糕。從圖片上可以看到，這款蛋糕的上方裝飾著一個古柯鹼包裹，包裹下面是一面鏡子，而鏡子上則有三條以糖粒和糖霜裝飾的條紋，以此來打造有白粉從包裹中灑出來的效果。貝利也提到這個「古柯鹼販子」的設計靈感來源於電影「疤面煞星」（Scarface），因此她在包裹周圍也灑滿了用糖霜製成的現金和信用卡，讓整個蛋糕看起來更有戲劇效果。

貝利在將蛋糕完成後拍照上傳至臉書粉絲專頁並配文「我只負責做蛋糕，其他的事我不過問」，和所有粉絲分享這個有趣的訂單。貼文一出隨即引來眾多網友圍觀，大多數網友都給予這款蛋糕正面的評價，表示這個想法很有創意而且蛋糕的做工也很精細；但也有部分網友認為這個玩笑有點過分並留言道，「作為一個康復的癮君子，我不知道誰會真正想要這個蛋糕」、「就算是開玩笑也太奇怪了」，而貝利對於這些負面評價則表示，「但喜歡它的人更多，這些開不起玩笑的人有點緊張了」，最後她也表明，「我只負責做蛋糕。如果顧客願意付款，那麼我也很樂意接受他們的訂單」。

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