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中國威脅加劇！ 日本、東協重申反對以武力解決紛爭

日本和東南亞國協17日在東京舉行的特別峰會上達成共同願景，並發表聯合聲明表示，雙方將促進建立一個以規則為基礎、自由開放的印度—太平洋地區，強調尊重主權和領土完整，以和平方式解決分歧或爭端，放棄以武力威脅或使用武力，惟聲明中並未直接點名中國。 （法新社）

日本和東南亞國協17日在東京舉行的特別峰會上達成共同願景，並發表聯合聲明表示，雙方將促進建立一個以規則為基礎、自由開放的印度—太平洋地區，強調尊重主權和領土完整，以和平方式解決分歧或爭端，放棄以武力威脅或使用武力，惟聲明中並未直接點名中國。 （法新社）

2023/12/18 06:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本和東南亞國家協會（ASEAN）17日在紀念雙邊友誼50周年的特別峰會上達成共同願景，並發表聯合聲明表示，雙方將促進建立一個以規則為基礎、自由開放的印度—太平洋地區，並遵從團結、包容和透明等關鍵原則。更重要的是，雙方均強調尊重主權和領土完整，以和平方式解決分歧或爭端，放棄以武力威脅或使用武力，惟聲明中並未直接點名中國。

此外，日本還呼籲升級安全和防禦合作，並加強對應對氣候變遷和產業投資的支持。

日本首相岸田文雄16日繼與馬來西亞首相安華簽署協議，提供救難艇和監視無人機後，再與印尼總統佐科威簽署協議，提供高達90億500萬日圓（約台幣20億元）的補助，為印尼提升海上安全能力計畫提供資金，其中包括一艘日製大型巡邏艦。

日本上月也宣布向菲律賓海軍提供沿海監視雷達，並就「相互准入協定」（RAA）展開談判，讓兩國武裝部隊得以進入對方領土進行聯合演習。日本也和越南升級為全面戰略夥伴關係，並討論擴大國防合作。

峰會通過的共同願景聲明由3大項構成，分別是「人際交流」、「經濟及社會的共創」及「和平與穩定」，並通過包括經濟與安全保障等130個項目合作方案的共同願景聲明實施計畫。

據報導，日本和東協之間的關係過去主要基於日本對開發中經濟體的援助，部分原因是東協仍未淡忘第二次世界大戰期間日本軍國主義的行為。然而，近年隨著中國在南海愈發武斷，東協和日本更加關注安全問題，且日本戰後的和平立場和建立信任的努力，也促進更友好的關係。雙方領袖此次呼籲加強「互利」夥伴關係，共同致力於印太地區的和平與穩定，謀求該地區更加繁榮，包括促進年輕世代往來。

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