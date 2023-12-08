G7領袖：台海須和平穩定 強烈反對片面改變現狀的企圖

七大工業集團（G7）成員國領袖6日舉行視訊會議，通過一份領袖聲明，重申台海和平與穩定的重要性。（路透）

2023/12/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕七大工業集團（G7）成員國領袖六日舉行視訊會議，會中通過一份領袖聲明，再次確認今年五月G7廣島峰會領袖宣言，重申台海和平與穩定的重要性，對國際社會安全與繁榮不可或缺，「強烈反對任何以武力或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」。

領袖聲明：致力印太的自由開放

六日的G7領袖聲明談到印太地區，表示將與東南亞國家協會（ASEAN）、南亞國家，以及太平洋島國等區域夥伴，一起為自由開放的印太努力；在台海問題上，聲明重新確認台海和平與穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺，G7成員國在台灣議題上的基本立場不變，包括「一個中國」政策，呼籲和平解決兩岸問題。

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聲明雖表示，G7準備與中國建立建設性和穩定關係，認識到與中國坦誠往來並直接表達關切的重要性，但也依舊嚴重關切東海、南海情勢。

關切東海、南海情勢及中國人權

聲明也表示持續關切中國人權狀況，包括在西藏和新疆，當地的強迫勞動是G7的重大關切，並呼籲中國履行「中英聯合聲明」和香港「基本法」承諾，保障香港的權利、自由和高度自治。

聲明還呼籲中國按照維也納外交關係公約規範，「不從事旨在破壞我們社會安全、民主體制完整性和經濟繁榮的干預活動」。

這場視訊會議也討論烏俄戰爭、以哈戰爭、北韓試射飛彈、日本核安全、印太經濟架構（IPEF）、糧食安全等議題，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基與會。

會後聲明重申支持烏克蘭爭取獨立、主權和領土完整的堅定承諾，呼籲中國敦促俄羅斯停止對烏國的軍事侵略，並呼籲第三方採取一致行動，停止向俄羅斯提供物質支持，否則將面臨嚴重代價。

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