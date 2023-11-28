牽制中國！日越領導人會談 擬擴大安保合作

越南國家主席武文賞27日訪問日本，隨即與日本首相岸田文雄在官邸舉行會談。（圖片擷自日本外務省官網）

2023/11/28 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕越南國家主席武文賞27日訪問日本，隨即與日本首相岸田文雄在官邸舉行會談。雙方確認在安全保障領域擴大合作，聚焦中國不斷上升的區域影響力。

據《共同社》報導，基於日本的友軍支援框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），雙方就啟動適用越南的討論達成共識，此舉意在牽制中國。

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由於今年是日本和越南建立外交關係50週年，雙方同時對提升兩國關係至「全面戰略夥伴關係」達成一致。

越南是東南亞國家協會（ASEAN，東協）的主要國家，經濟持續穩定增長，日本希望與該國建立牢固關係。兩國領導人會後發表了聯合聲明，稱將在經濟、人員交流、環保等領域展開合作。

岸田文雄在聯合記者會上強調，「越南是實現自由開放印太的關鍵夥伴。」武文賞則回應稱，「兩國的緊密合作將為地區的和平穩定作出貢獻。」

兩國領導人一致同意，基於「防衛裝備品暨技術轉移協定」，促進日本對越南出口防禦性裝備。岸田文雄表示，將通過OSA推展合作。OSA的首個案例中，日本已確定向菲律賓提供海岸監視雷達。

兩國還商定將通力合作，促使12月在東京舉行的日本與東協特別領導人會議取得成功。談及南海局勢，岸田文雄和武文賞一致認為，強烈反對憑藉力量、單方面改變現狀，是首要之務。雙方還確認將一同應對北韓持續發射彈道飛彈行為。

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