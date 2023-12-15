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主管耶誕禮出包改花近千元送刮刮樂 連續中獎21人平分156萬

主管柯爾特表示將與20名同事一起平分獎金。（圖擷自「@WDRBNews」X）

主管柯爾特表示將與20名同事一起平分獎金。（圖擷自「@WDRBNews」X）

2023/12/15 11:16

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州1名主管日前下訂耶誕禮贈送員工，但物流延宕無法及時送達，只能臨時改為購買刮刮樂作為禮物，孰料員工連續中獎，再用這筆錢買彩券，結果竟意外贏得5萬美元（約新台幣156萬元）獎金，主管表示將與20名同事一起平分獎金。

根據《紐約郵報》報導，宣布，鮑靈格林醫療健康中心環境服務公司的輪班主管柯爾特（Sheila Colter）12日領獎向肯塔基彩券官員透露，她原本訂購其他物品給員工作為耶誕禮，但物流出狀況未及時送達，轉而購買刮刮樂於年度聚會上送給員工。

柯爾特提及，她最初花費30美元（約新台幣939元）購入售價相對便宜的刮刮樂送同事，孰料員工刮開其中1張彩券中50美元（約新台幣1566元），他們趁著手氣用這筆錢繼續買刮刮樂，又贏得100美元（約新台幣3129元），接續購入彩券竟贏得5萬美元，連續3度中獎。

肯塔基彩券公司指出，扣稅後柯爾特獲得35750美元（約新台幣111萬元）。柯爾特說，她與同事加起來總共21人，預計將獎金平分給每個人，她打算利用分得獎金大採購。

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