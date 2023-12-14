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次子杭特涉從中國洗錢 拜登瓜田李下面臨彈劾

共和黨2022年期中選舉奪下眾院後，將焦點放在對拜登父子的違法調查。（美聯社檔案照）

共和黨2022年期中選舉奪下眾院後，將焦點放在對拜登父子的違法調查。（美聯社檔案照）

2023/12/14 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院13日以221票對212票，正式通過對總統拜登（Joe Biden）啟動彈劾調查。共和黨人指稱，拜登的兒子杭特（Hunter Biden）利用拜登影響力，在海外商業交易中涉及不當獲利，必須釐清拜登在其中扮演的角色，其中恐涉及從中國洗錢。

共和黨籍的聯邦眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith），11月接受福斯財經網（Fox Business）訪問時指出，根據調查，拜登家族創立了20多家空殼公司，從中國「洗錢」金額高達2400萬美元（約新台幣7.5億元），9名總統家庭成員從中獲益。

拜登家族成員參與營利性企業，在他競選總統期間廣受外界批評，但焦點主要集中在他的次子杭特身上。杭特在拜登擔任副總統期間，擔任烏克蘭一家能源公司的董事。而在此期間，拜登是歐巴馬政府在烏克蘭問題上的核心人物。在與父親聯袂訪問中國後不久，杭特又加入一家新成立的投資諮詢公司的董事會，該公司的合夥人包括中國實體。

美國《紐約郵報》2020年就大爆拜登父子與中國利益內幕，尤其杭特與中國華信能源關係深厚，擁有該公司轉投資企業股權及經營權，領取高額顧問費，名稱叫做「法律服務」，每年顧問費高達1000萬美元，連續3年。

不過，共和黨人尚未提供拜登涉貪證據，就算調查真的促成彈劾審判，由民主黨掌控的聯邦參議院也不太可能將這位美國領袖定罪。儘管如此，這項程序也能給共和黨人一個全新、引人注目的平台，來攻擊2024年總統大選爭取連任的拜登，並分散幾乎篤定在大選中，與拜登交鋒的前總統川普面臨聯邦刑事審判的關注。

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