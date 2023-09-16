拜登拚連任 次子涉3重罪被起訴

拜登（右）的次子杭特（左），十四日成為美國史上首位面臨刑事起訴的現任元首子女。（美聯社檔案照）

2023/09/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕涉嫌吸毒並非法持有槍枝的美國民主黨籍總統拜登次子杭特，就相關指控與檢方達成認罪協議的努力在七月破滅後，儘管隨即提出無罪抗辯，十四日終迎來檢方向德拉瓦聯邦地區法院提出三項罪名指控，成為美國史上首位面臨刑事起訴的現任元首子女。杭特可能為刑事罪名出庭的處境，及其海外生意與稅務爭議，正為四月宣布爭取明年底大選連任的拜登競選前景蒙上陰影。

創美現任元首首例

德拉瓦聯邦地區法院收到提告杭特的三項罪名，包括兩項虛假陳述指控，以及在吸毒期間非法取得槍枝。根據起訴書，有數十年酗酒和吸毒經歷的杭特，二○一八年十月為了購槍在表格上勾選「沒有毒癮或非法用藥」，和他曾坦承當時有古柯鹼毒癮一事不符。

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對檢方起訴，拜登前顧問波托斯質疑，他當律師超過廿九年，從來沒聽過有人因為在濫用毒品時買槍，就遭到聯邦起訴。美國前總統川普透過自創社群媒體暗指上梁不正下梁歪，直說槍枝指控是杭特所犯下唯一未牽連「狡猾喬（拜登）」的罪行。

除了十四日控罪，杭特疑似未按時納稅，近十年前擔任烏克蘭一家能源公司董事會成員期間，更涉嫌憑藉時任副總統的拜登地位及影響力來獲取不當利益。聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫十二日表示，已下令眾院就後項指控對拜登展開彈劾調查。領導彈劾調查的眾院監督委員會共和黨籍主席科默樂見杭特遭起訴，直說「大量證據顯示，杭特很可能犯下多項重罪，而美國民眾希望司法部一視同仁，依法行事」。

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