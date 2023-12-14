221︰212表決通過！ 美眾院啟動拜登彈劾調查

美國眾議院13日以221票同意、212票反對，表決通過對總統拜登啟動彈劾調查。（彭博）

2023/12/14 09:22

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院13日以221票同意、212票反對，表決通過對總統拜登（Joe Biden）啟動彈劾調查。共和黨以些微優勢控制眾議院，儘管他們始終未能掌握民主黨犯下不當行為的證據。

據路透報導，共和黨此前不斷試圖證明拜登犯下不當行為，指責拜登透過其子韓特（Hunter Biden）的海外交易獲取利益。

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眾院表決數小時前，韓特才表示不會回應眾院監督委員會（House Oversight Committee）的傳票，拒絕前往閉門聽證會作證；但強調他願意公開作證。

共和黨表示，他們將對韓特啟動藐視法庭訴訟。

白宮表示，眾院這項行動是對拜登及其家族的不實抹黑，抨擊其缺乏證據且出於政治動機。拜登將投入2024年美國總統大選，預計將再次與前總統川普交手。川普是美國史上第一位兩度遭彈劾的總統。

彈劾調查幾乎肯定無法迫使拜登下台，即便眾議院投票彈劾拜登，參議院也必須以三分之二的票數通過對他的指控，但民主黨正以51比49的絕對多數控制參院。

然而，調查將讓共和黨在往後的競選活動中，一口咬定「拜登家族存在貪腐文化」。授權將賦予共和黨更多法律權力，迫使拜登政府合作；民主黨抨擊此舉缺乏合法性。

共和黨人聲稱，2009年至2017年擔任歐巴馬（Barack Obama）副手期間，拜登及其家族藉由韓特在烏克蘭及中國的鉅額投資，獲取不當利益。

共和黨出示的證據表明，拜登當時向企業提供出入副總統辦公室的機會；但無法證實拜登採取任何官方行動，幫助這些企業或從中獲利。

面對指控，拜登13日發出聲明譴責共和黨，「眾院共和黨人不會加入我的行列。他們沒有採取任何措施，幫助改善美國人的生活，而是專注以謊言攻擊我」。共和黨拒絕批准以色列和烏克蘭的緊急資金。

美國眾議院13日以221票同意、212票反對，表決通過對總統拜登啟動彈劾調查。（法新社資料照）

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