為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

主張修改冒犯君主罪 泰國正妹國會議員遭判刑6年

泰國正妹國會議員拉洽諾，13日被法庭以冒犯君主與違反電腦犯罪法判刑6年。圖為拉洽諾抵達法庭聽判前，向在場支持者致意。（美聯社）

泰國正妹國會議員拉洽諾，13日被法庭以冒犯君主與違反電腦犯罪法判刑6年。圖為拉洽諾抵達法庭聽判前，向在場支持者致意。（美聯社）

2023/12/13 19:15

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國國會第一大黨「前進黨」（Move Forward Party）的新科國會議員拉恰諾（Rukchanok Srinork），因主張修改冒犯君主罪，13日遭泰國法庭以包括冒犯君主等罪名判刑6年。

根據了解，現年29歲、暱稱「冰兒」的拉恰諾，是因為在社群媒體X（前推特）上轉貼2條推文，而被判冒犯君主與違反電腦犯罪法。

前進黨主席猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）告訴法新社，拉洽諾被控違反泰國刑法112條的冒犯君主罪遭判刑3年，另因違反電腦犯罪法遭判刑3年；法庭隨後發表聲明，證實拉洽諾的控罪與判刑，並宣布讓拉洽諾以50萬泰銖（約台幣44.03萬元）交保。

拉洽諾在今年5月泰國大選期間，以騎腳踏車穿梭於塞車嚴重的曼谷街頭拉票而打響名號，其所屬的前進黨選後雖拿下最多國會席次，卻在保皇派與軍方勢力的抵制下無法籌組政府，該黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）2度挑戰大位皆敗北、因媒體持股指控暫停國會議員職務，以及辭去前進黨黨魁一職。

泰國有堪稱世上最嚴苛的冒犯君主法，保護泰王瓦吉拉隆功及近親家人免受針貶，但批評者稱該法律已淪為壓制異議的工具；至於電腦犯罪法也遭人權團體批評，認為該法在限制言論自由上賦予當局過大權力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冒犯君主！泰國人權律師倡王室改革被判刑 聲請保釋被駁回
2023/10/01 00:23

冒犯君主！泰國人權律師倡王室改革被判刑 聲請保釋被駁回
2度挑戰泰國總理大位失敗 皮塔辭前進黨黨魁
2023/09/15 18:32

2度挑戰泰國總理大位失敗 皮塔辭前進黨黨魁

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
塔克辛獲泰王赦免 8年刑期剩1年
2023/09/02 05:30

塔克辛獲泰王赦免 8年刑期剩1年
學生領袖背負21條冒犯君主罪 創泰國歷史紀錄
2021/10/18 20:34

學生領袖背負21條冒犯君主罪 創泰國歷史紀錄

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
泰軍政府祭《冒犯君主罪》 連發傳票給至少7名抗議領袖
2020/11/25 22:28

泰軍政府祭《冒犯君主罪》 連發傳票給至少7名抗議領袖
泰國公主設計的禮服太醜？女網紅批評觸法面臨刑事指控
2018/12/20 07:48

泰國公主設計的禮服太醜？女網紅批評觸法面臨刑事指控
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播