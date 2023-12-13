主張修改冒犯君主罪 泰國正妹國會議員遭判刑6年

泰國正妹國會議員拉洽諾，13日被法庭以冒犯君主與違反電腦犯罪法判刑6年。圖為拉洽諾抵達法庭聽判前，向在場支持者致意。（美聯社）

2023/12/13 19:15

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國國會第一大黨「前進黨」（Move Forward Party）的新科國會議員拉恰諾（Rukchanok Srinork），因主張修改冒犯君主罪，13日遭泰國法庭以包括冒犯君主等罪名判刑6年。

根據了解，現年29歲、暱稱「冰兒」的拉恰諾，是因為在社群媒體X（前推特）上轉貼2條推文，而被判冒犯君主與違反電腦犯罪法。

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前進黨主席猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）告訴法新社，拉洽諾被控違反泰國刑法112條的冒犯君主罪遭判刑3年，另因違反電腦犯罪法遭判刑3年；法庭隨後發表聲明，證實拉洽諾的控罪與判刑，並宣布讓拉洽諾以50萬泰銖（約台幣44.03萬元）交保。

拉洽諾在今年5月泰國大選期間，以騎腳踏車穿梭於塞車嚴重的曼谷街頭拉票而打響名號，其所屬的前進黨選後雖拿下最多國會席次，卻在保皇派與軍方勢力的抵制下無法籌組政府，該黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）2度挑戰大位皆敗北、因媒體持股指控暫停國會議員職務，以及辭去前進黨黨魁一職。

泰國有堪稱世上最嚴苛的冒犯君主法，保護泰王瓦吉拉隆功及近親家人免受針貶，但批評者稱該法律已淪為壓制異議的工具；至於電腦犯罪法也遭人權團體批評，認為該法在限制言論自由上賦予當局過大權力。

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