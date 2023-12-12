美對烏克蘭軍事支持減弱 英防相警告：歐洲需對自身安全負責

英國國防大臣夏普斯（左三）跟挪威和烏克蘭軍方高層會面。（歐新社）

2023/12/12 21:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）11日強調，縱容俄羅斯非法侵略，是向中國等傳達錯誤訊號，他並警告說，有跡象顯示美國對烏克蘭的軍事支持開始減弱，歐洲需要對自身安全負責。

美國政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，夏普斯跟挪威國防部長格拉姆（Bjørn Arild Gram）以及烏克蘭海軍司令涅日帕帕（Oleksii Neizhpapa）中將，在舉行的三方聯合記者會作以上表示。

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夏普斯表示，允許像俄羅斯侵略烏克蘭這樣的非法行徑稱勝，是向中國、伊朗等國家顯示，英國及其盟友夥伴既軟弱又脆弱，而且不願捍衞國際規則。他重申對烏支持，並強調，如果俄羅斯總統普廷認為中東衝突會讓英國分心、無力顧及烏克蘭戰場，是大錯特錯。

英國、挪威和烏克蘭11日共同啟動「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition），其目的在於長期強化烏克蘭海軍與海事實力。夏普斯透露，聯盟可望有超過20個國家加入。

這個由英國和挪威共同領導的聯盟，將向烏克蘭提供船艦、人員訓練、設備工具及基礎設施，長期目標為協助重建並改造烏克蘭海軍，提升烏克蘭海軍與北大西洋公約組織（NATO）的協同行動能力。涅日帕帕說，聯盟的行動計畫已規劃至2035年。

在美國對烏克蘭現有援助資金，將在今年年底前耗盡之際，夏普斯在倫敦舉行的記者會上表示，在俄羅斯全面入侵22個月後，歐洲各國政府需要停止依賴美國「出手救援」。他說，增加軍費將是加強歐洲自衛能力的關鍵。

上週美國參議院否決了約1100億美元的援助方案，其中包括為烏克蘭軍隊和政府提供的資金。《Politico》報導稱，美國國會議員仍在爭論是否向基輔提供新援助，而歐盟各國政府無法就自己的援烏方案達成協議。

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