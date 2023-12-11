烏俄戰況膠著 蕭茲籲西方盟國持續力挺烏克蘭

德國總理蕭茲（右）今日與荷蘭總理呂特（左）同台。蕭茲呼籲西方各國繼續援助烏克蘭抗俄。（歐新社）

2023/12/11 22:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的戰事膠著，當前已進行至第656天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今（11）日呼籲西方盟國，需繼續支援烏克蘭抵抗俄國，藉此向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）傳遞一個訊息：別以為我們不再挺烏克蘭。

《法新社》報導，蕭茲今日在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的聯合記者會上表示，他認為烏俄戰爭可能還會持續很久，「這就是為甚麼這件事如此重要，要制定一種長期觀點，我們準備好在必要範圍內支援烏克蘭。」

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蕭茲又說，普廷正在指望西方各國降低援助烏克蘭的意願，「如果我們能告訴他：『別妄想了。』這會是個非常重要的訊息。」

蕭茲發表上述言論的同時，歐盟正打算撥出500億歐元（約合新台幣1.6兆）經費金援烏克蘭，並推動明年烏克蘭加入歐盟的談判，立場親俄的匈牙利則企圖干擾。

另外，儘管荷蘭極右派政黨在上個月的國會大選中獲勝，不過即將卸任的呂特仍信心十足的表示，荷蘭會繼續力挺烏克蘭，「我相信，在荷蘭我們親烏克蘭派佔了絕大多數， 這會確保我們能繼續支援烏克蘭。」

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