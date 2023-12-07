懇求共和黨合作！拜登：普廷獲勝將導致美俄戰爭

美國總統拜登6日向共和黨喊話，籲其同意向烏克蘭提供新一波的軍事援助。（彭博）

2023/12/07 08:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）6日向共和黨喊話，呼籲其同意向烏克蘭提供新一波軍事援助；拜登同時警告，若俄羅斯戰勝烏克蘭，將使莫斯科能夠對北約盟國發動攻擊，最終可能導致美軍捲入戰爭。

據《路透》報導，拜登6日發表演說之際，美國正計畫向烏克蘭提供1.75億美元（約新台幣55.13億元）的額外援助。拜登表示，他願意改變美國、墨西哥邊境的移民政策，換取共和黨支持援助烏克蘭。

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拜登說：「如果普廷（Vladimir Putin）順利拿下烏克蘭，他不會就此停下腳步。」 拜登預測，俄羅斯將進一步進攻北約盟國。

拜登強調：「我們將遭遇我們不願看到、此前從未預料到的景象，即美國軍隊與俄羅斯軍隊作戰。我們絕不能讓普廷獲勝。」

然而，參議院共和黨人仍在6日拜登發表演說後，杯葛了民主黨提出的草案，該法案預計為烏克蘭及以色列提供數十億美元的安全援助。共和黨試圖聚焦邊境政策的重要性。

白宮本週曾警告，美國已幾乎沒有足夠的時間和金錢，來幫助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受路透電訪時表示，美國將堅持長期以來的立場，不會施壓烏克蘭與俄羅斯進行和談，「這完全取決於他們，我們則會日以繼夜的努力爭取這筆錢（援助）」。

蘇利文說：「我們將持續證明，美國此時棄烏克蘭而去，將是歷史性錯誤。我們堅信這一論點最終會深植人心並得到驗證。」

拜登雖表示願意在邊境問題上做出重大妥協，但稱共和黨人不會得到他們想要的一切，「這必須是一場談判」。

拜登6日與七大工業國集團（G7）領袖舉行視訊會議，談及烏克蘭問題時強調，美國與盟友會繼續支持烏克蘭，助其擊退俄羅斯侵略者。拜登說：「極端共和黨人正拿我們的國家安全開玩笑，讓烏克蘭資金淪為極端黨派邊境政策的人質。」

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