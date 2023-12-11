拚加入歐盟！ 澤倫斯基與匈牙利總統「坦誠對話」

烏克蘭總統澤倫斯基（雙手交疊者）表示，10日已與匈牙利總理奧班（伸手者）進行了「坦誠」的交談。（路透）

2023/12/11 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基表示，10日出席阿根廷新總統米雷伊（Javier Milei）就職典禮期間，已與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）進行了「坦誠」的交談。

據路透報導，澤倫斯基11日透過通訊軟體Telegram表示：「（雙方）盡可能做到坦率。且很顯然，這關乎我們的歐洲事務。」

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上週，奧班才公開阻止歐盟向基輔提供更多金援、反對烏克蘭加入歐盟；美國共和黨則杯葛了1項向烏克蘭提供資金的緊急法案。

奧班的辦公室發言人哈瓦西（Bertalan Havasi）證實了此次會面，但沒有提及匈牙利是否將持續反對烏克蘭加入歐盟。哈瓦西稱：「有關烏克蘭加入歐盟一事，奧班表示歐盟成員國正持續討論該問題。」

阿根廷議會在YouTube頻道發布的影片顯示，澤倫斯基、奧班10日進行了約20秒的交談。即將於本月14日至15日舉行的歐盟峰會中，將裁定是否啟動烏克蘭的入歐談判。

奧班此前一再公開強調，反對現在展開談判，並暗示任何決定都必須取得成員國一致認可；同時，奧班也威脅歐盟不得向基輔提供500億歐元（約新台幣1兆6956億元）金援。

澤倫斯基稍早表示，他已與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電，就雙方立場進行協調，「我們期待500億歐元的積極援助，及立刻啟動烏克蘭加入歐盟的談判。」

澤倫斯基正色表示：「歐洲必須果斷捍衛共同價值觀和團結。我知道我們可以倚賴主席女士的支持。」

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