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補了個心酸……中國男喝完藥酒 竟發現藥材「塑膠做的」！

中國一名男子喝完泡有海馬約莫2年的藥酒後，發現當初買來當作藥材的海馬竟然是塑膠製的。（圖翻攝自微博）

中國一名男子喝完泡有海馬約莫2年的藥酒後，發現當初買來當作藥材的海馬竟然是塑膠製的。（圖翻攝自微博）

2023/12/11 22:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人好食補，經常會拿各種生物來泡藥酒喝。不過廣東省近日一名男子喝完泡有海馬約莫2年的藥酒後，發現當初買來當作藥材的海馬竟然是塑膠製的，讓他覺得又氣又好笑，分享到網路上後引發熱議。

綜合中媒報導，廣東肇慶市一名王姓男子近日喝完家中泡了約有2年的「海馬藥酒」，清理酒罐中藥材和海馬屍體時，竟發現這些海馬怎麼扯都扯不斷，覺得不對勁的王男拿來一把打火機對著海馬燒，沒想到海馬竟然會收縮，還飄散出濃濃塑膠臭味，這才驚覺當初買來當作泡酒藥材的海馬都是塑膠製品。

王男表示，這些海馬是2年前托朋友從外省買來的，買的時候一對海馬30多元人民幣（約新台幣136元至171元），泡酒時也沒察覺，藥酒都喝完了才知道受騙，當下只覺又氣又好笑，幸虧喝完身體並沒有不適，但分享到網上是想提醒大家買藥材時要多加注意。

中國網友紛紛調侃，「看得出來耐泡」、「買的時候30多一對？就這錢早該懷疑是不是真的」、「比較好奇有沒有跟朋友說過，那個海馬泡酒壯陽效果真不錯」、「現在市面上有東西是真材實料的嗎？」、「這才是真的科技與狠活」。

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