中國電商在南韓市場引爭議 買家收到空包裹怨聲載道

中國電商阿里巴巴旗下的全球速賣通，在南韓市場引起爭議。圖為阿里巴巴的各種APP圖標，包括淘寶、全球速賣通、支付寶等等。（彭博）

2023/12/11 12:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商阿里巴巴所推出的全球速賣通（AliExpress）面向國際客戶，可讓公司或個人賣家上架商品，經營南韓市場5年已成為當地第3大網購平台，但顧客卻經常收到錯誤的貨物甚至是空包裹，由於和商家語言不通等問題造成退貨、退款困難，讓不少民眾怨聲載道。

據《YTN》報導，全球速賣通在南韓大力營造品牌形象，找來知名演員打廣告並聲稱斥資100億韓元（約新台幣2.3億元）打擊假貨，但在保護消費者權益上仍存在許多問題。

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南韓申姓男子透露，他在速賣通上以4萬韓元（約新台幣955元）買了手錶，沒想到20天後從中國寄來的包裹內空無一物，讓他感到相當失望。當申姓男子想要找賣家反映問題時，赫然發現無法聯繫上對方，只好向阿里巴巴平台申請退款。

申男表示，這時賣家又突然現身提出異議，由於必須要用英語溝通、客服回覆很慢等問題，讓他感到非常不方便。據了解，在速賣通上的賣家大多數來自中國，因此想要直接交流很困難，儘管阿里提供客服介入，但經常也只能獲得翻譯軟體般的回答。

資料顯示，南韓海外網購客訴案例大多數都來自速賣通，而且有40％沒有獲得適當的賠償。仁川大學消費學教授指出，按照南韓現有法律很難對這些商家進行處罰，只能儘量讓民眾知道在速賣通上買東西存在一定的風險。

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