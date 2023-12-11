阿根廷新總統宣誓 國庫空虛警告撙節「電擊」救國家

2023/12/11 04:12

〔中央社〕阿根廷新任總統米雷伊今天宣誓就職時警告，得為痛苦撙節措施作好準備。由於國庫空虛，他尋求削減開支、遏制3位數通貨膨脹率。

法新社報導，53歲自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei）打破傳統，在國會台階上對數以千計揮舞旗幟、高呼「自由」和「電鋸」的支持者發表就職演說。電鋸是他競選期間訴求削減開支的象徵性權力工具。

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強調歷任領導人把歷朝「最糟遺產」留給他，米雷伊高喊「沒錢」，矢言終結歷任領導人超支導致的「數十年頹唐」。

「底線就是，除了撙節之外別無選擇、除了電擊治療之外別無選擇…我們知道短期內形勢將會惡化，然後我們的努力將會開花結果。」

阿根廷年通膨率幾達140%，40%人口生活在貧困之中。分析警告，政府外匯儲備深陷赤字，這個負債累累的國家幾無信貸選項。

米雷伊警告，對拉丁美洲第3大經濟體阿根廷削減開支幅度會相當於國內生產毛額（GDP）的5%。

從原本18位閣員大幅瘦身後，9位內閣部長稍後將在他監誓之下宣誓就職。他已經表示，數日之內就會對國會提出首波措施。1121211

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