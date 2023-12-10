台男赴泰旅遊遭車狠撞 醫院以這理由冷血拒收...最終一命嗚呼！

一名台灣男子在泰國被撞身亡，肇事逃逸駕駛的車輛被曼谷警方找到。（圖翻攝自臉書粉專「สวนหลวง มีดี」）

2023/12/10 19:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名男子近日到泰國首都曼谷旅遊，不料卻遇上死劫，遭當地汽車狠狠撞上，送醫搶救不幸宣告不治。這件事在當地社群掀起討論，原因是該名男子被送去的第一家醫院拒收，救護人員無奈只能將其轉送至他院，卻因此錯過黃金搶救時間，致使男子一命嗚呼，不少泰國網友紛紛譴責拒收傷患的醫院。

根據泰媒《ข่าวเจาะลึกทันเหตุการณ์》 報導，本月8日凌晨1點（台灣時間8日凌晨2點）左右，曼谷警方接獲通報，指一名可能來自中國或台灣的男子在博他那幹路（Phatthanakan Road）上被一輛黑色轎車撞上，倒在路中央的安全島上一動也不動，肇事車輛見闖禍後逕自離去。

請繼續往下閱讀...

待救護人員趕到場，隨即替昏迷男子進行心肺復甦，男子恢復脈搏後被緊急送到距離車禍地點僅500公尺的私立醫院，沒想到救護車開到該醫院急診室前時，院方護理師卻出來表示不能收治該名男子，原因是男子為外國人，擔心會收不到醫療費，處理相關事宜上也相當麻煩。救護人員聞言只好將男子送到距離事發地點約10公里的公立醫院，路上男子再次失去呼吸心跳，救護人員一路上不斷進行心肺復甦工作，但送到公立醫院後為時已晚，男子宣告不治。

經調查，死者為來自台灣的41歲陳姓男子，近日在泰國旅遊，過馬路時被撞上。據悉，參與急救工作的有泰國華人慈善宗教團體「泰國義德善堂」（Ruamkatanyu Foundation）的志工，志工透露他們聽到第一家醫院拒收傷患後又氣又無奈，得知男子最後不幸身亡，忍不住怒斥第一家醫院「毫無人性與醫德」，要是第一時間男子就得到救治，結果可能就會不一樣。這起事件在泰國網上掀起討論，不少網友紛紛譴責拒收傷患的醫院。

另據泰國臉書粉專「สวนหลวง มีดี」指出，肇事逃逸者為一名51歲男子，曼谷警方掌握肇事駕駛身分後找到其住家，但本人並不在，隨後聯絡上肇事駕駛，肇事駕駛於8日晚間8點（台灣時間8日晚間9點）左右投案，並供稱將肇事車輛送到修車廠更換受損的擋風玻璃，警方依其供詞順利找到肇事黑色轎車並帶回調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法