南海爭端升高！中菲再撞船 美國譴責中國

中國國海警船（右）12月9日在黃岩島水域，朝菲國公務船（左）噴射高壓水柱，阻礙菲方配發物資勤務。（美聯社）

2023/12/10 15:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓船隻和中國船隻12月10日在南海仁愛暗沙（中國稱「仁愛礁」）爭議水域再次相撞，雙方相互指責，南海緊張局勢升高。美國譴責中國破壞區域穩定性。

中國海警10日早晨發聲明表示，數艘菲律賓船隻「非法闖入」仁愛礁附近海域，並與中方船隻「發生刮蹭」，指控事故責任「完全在菲方」。菲律賓則是反控中國海警船朝菲方補給船發射水砲攻擊，導致船隻引擎嚴重受損。

請繼續往下閱讀...

菲律賓海警發言人塔里拉（Jay Tarriela）在社交媒體平台X上發文稱，「（菲律賓）卡拉延號（M/L Kalayaan）引擎嚴重受損。與中國海警虛假訊息相反，UM1（菲律賓船）被CCG（中共船）船隻撞毀。」

美國駐馬尼拉大使卡爾森（MaryKay Carlson）在X上發文稱，中國的「侵略破壞了地區穩定，是對自由開放印太地區的無視」。

此前一天，菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」9日發布聲明，指控中國海警船在鄰近黃岩島水域，朝3艘運送燃料和食物給近30艘菲國漁船的公務船發射水砲至少8次，「強烈譴責中國海警和海上民兵非法且具侵略性的行徑」、「阻礙人道援助的物資配發不僅違法，亦不人道」。

菲律賓與中國近來頻頻在仁愛暗沙附近發生補給船和執法船之間的對峙事件。菲方過往也曾指控中國海警船朝補給船隻人員發射水砲和雷射光等危險行徑。

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）在仁愛礁擱淺，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

中菲今年10月22日也曾在仁愛暗沙海域發生船隻碰撞事故。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法