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畫作翻身！原先估價50萬重新鑑定後4.3億元售出

佳士得2021年估價為1萬至1.5萬歐元的畫作，重新鑑定後在蘇富比拍賣會以1100萬英鎊售出。（法新社）

佳士得2021年估價為1萬至1.5萬歐元的畫作，重新鑑定後在蘇富比拍賣會以1100萬英鎊售出。（法新社）

2023/12/09 11:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕佳士得2021年阿姆斯特丹拍賣會，將畫作《賢士朝聖》（The Adoration of the Kings）估價為1萬至1.5萬歐元（約新台幣34萬至50萬元），沒想到重新鑑定後確認出自於荷蘭17世紀黃金時代繪畫巨擘林布蘭之手，在本月6日蘇富比倫敦拍賣會以1100萬英鎊（約新台幣4.3億元）售出。

《CNN》報導，《賢士朝聖》在1950年之前幾乎從未公開過，1955年被荷蘭收藏家赫爾德林（JCH Heldring）購入，其遺孀於1985年將畫作賣給德國人。2021年委託佳士得拍賣時，評估為林布蘭學生或親近畫家的作品，因此估價不高。

令人沒想到的是，當時有匿名買家以86萬歐元（約新台幣2911萬元）拍下《賢士朝聖》，超過估價50多倍，隨後畫作被送到蘇富比展開長達18個月的鑑定，在X光機、紅外線成像、林布蘭頂尖研究學者的分析下，確認為林布蘭親筆簽名畫作。

蘇富比指出，《賢士朝聖》是林布蘭早期作品，在1628年他21歲至22歲之間繪成，當時林布蘭居住在荷蘭萊頓市，畫作裡描繪出「三賢士」和「聖嬰耶穌」相遇的景象。

由於林布蘭大部分作品都被全球各地的博物館收藏，在市面上拍賣的幾乎都是肖像畫或單一人物頭像，因此《賢士朝聖》是相當罕見的林布蘭筆下聖經場景畫作。

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