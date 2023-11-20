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拿破崙稱帝期間曾配戴 雙角帽6700萬元落槌破紀錄

拿破崙在稱帝期間戴過的雙角帽在19日於法國巴黎拍賣，打破2014年拿破崙雙角帽的拍賣紀錄。（路透）

拿破崙在稱帝期間戴過的雙角帽在19日於法國巴黎拍賣，打破2014年拿破崙雙角帽的拍賣紀錄。（路透）

2023/11/20 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕拿破崙（Napoleon Bonaparte）是法國著名的政治及軍事領袖，於1804年加冕為「法蘭西皇帝」。而拿破崙最為人所知的形象就是戴在頭上的「雙角帽」，一頂拿破崙在稱帝期間戴過的雙角帽19日在巴黎拍賣，最終以193.2萬歐元（約新台幣6700萬元）拍出，打破過去拿破崙雙角帽的拍賣紀錄。

綜合外媒報導，位於法國楓丹白露（Fontainebleau）的「奧賽納特」拍賣行（Osenat）指出，這頂雙角帽採用拿破崙常用的黑色，帽頂有一枚徽章，以法國國旗的紅藍白3色為主，這頂帽子先前由商人諾瓦西（Jean-Louis Noisiez）所持有，這頂雙角帽最終以193.2萬歐元落槌，打破了該拍賣行於2014年創下的拿破崙雙角帽拍賣價格紀錄，當時另一頂雙角帽以188.4萬歐元（約新台幣6524萬元）落槌。

歷史學家表示，由於拿破崙戴雙角帽的方式是側戴，與當時大多數人戴雙角帽的方式不太一樣，使他在戰場中很容易被認出來，拿破崙生前大約擁有120頂雙角帽，不過大部份的帽子都已經遺失，如今還留存於世的雙角帽僅有20頂，大多為私人收藏。

拍賣行負責人奧塞納特 （Jean Pierre Osenat） 指出，雙角帽是拿破崙的象徵，代表拿破崙的皇帝形象，此次拍賣的雙角帽是拿破崙在1808至1815年所戴的。此次除了拍賣拿破崙的雙角帽以外，還有其他相關物品拍賣，包括拿破崙的馬車上被搶走的銀色盤子，以及拿破崙的一個木製化妝箱。

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