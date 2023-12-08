一生僅見！ 超亮獵戶座「參宿四」蝕象 12/12短暫消失15秒

哈伯太空望遠鏡拍攝的獵戶座參宿四。（美聯社）

2023/12/08 20:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕亮度排名第10的恆星、獵戶座紅超巨星「參宿四」（Betelgeuse），下週將短暫從地球視角中「消失」，天文學家形容，這是「一生僅見」的天文事件，可讓人有機會對這個龐大又明亮的恆星，有更多新的認識。

根據《美聯社》、英國《獨立報》8日報導，這起被稱為極為罕見的天文事件，將在世界協調時間（UTC）12月12日凌晨約1時17分（台灣時間同日上午9時17分）發生，小行星「Leona」將從參宿四的正前方通過，形成蝕象（eclipse），屆時從中亞到南歐、美國佛羅里達州南部、巴哈馬到一部分的墨西哥的民眾有機會見到，參宿四「消失」時間估計最長不超過15秒。

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參宿四又稱為「獵戶座α星」，距離地球約700光年，年齡僅1000萬年，是天空中亮度排名第10的恆星，前兩年已因出現亮度忽明忽暗而受到注意，引發天文學家擔心，這可能是這顆紅色超巨星爆炸的前兆。雖然後來的觀測認為，這顆恆星還未到瀕臨死亡，但科學家仍持續試圖估測它的確實尺寸、大氣對流單體等特色。

巴黎天文台天文學家蒙塔格斯（Miguel Montargès）向《商業內幕（Business Insider）》網站說，「這很特別，基本上，這是一生僅有的機會」，這次觀測收集到的資料，或許有助於科學家改善了解行星系統如何誕生的模型。

義大利「虛擬望遠鏡計畫（Virtual Telescope Project）」將在網路上提供直播畫面，該計畫創辦人、天文學家馬錫（Gianluca Masi）說，這次也是難得的機會，能夠多了解Leona小行星。一支西班牙的研究團隊，9月曾觀察Leona通過另一顆亮度遠小於參宿四的恆星前方，估算出在緩慢旋轉的小行星長、寬各約80、55公里。

獵戶座參宿四。（取自NASA網站）

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