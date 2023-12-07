明年大選結束才釋放！俄羈押「選舉監督組織」負責人

俄國非政府選舉監督組織「選票」聯合主席米爾肯揚，因涉嫌進行大規模選票舞弊，於今年8月地區選舉前夕遭俄國司法部門拘留。（路透資料照）

2023/12/07 11:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯法院裁定，該國涉嫌進行大規模選票舞弊的「選舉監督組織」負責人將被羈押至明年4月中旬，即下屆俄羅斯總統大選結束後1個月，引發輿論譁然。

據《路透》報導，俄國非政府選舉監督組織「選票」（Golos）聯合主席米爾肯揚（Grigory Melkonyants）在今年8月的地區選舉前夕遭俄國當局拘留。俄國司法部稱其為「外國代理人」 ，指控其與「不良組織」合作，米爾肯揚否認了上述指控。

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「選票」過去曾在俄國投票站部署觀察員，設置投訴熱線，並在該組織網站的「全國違規地圖」上標註了選舉舞弊行為報告。

俄羅斯明年3月將舉行總統大選，現任總統普廷（Vladimir Putin）正準備爭取新的6年任期。在此之際，俄國法院決定將米爾肯揚的羈押期無預警延長至明年4月中旬。

「選票」數年來不斷面臨俄國司法部門壓力，被視為受西方支持的「影子組織」，質疑在煽動騷亂、抹黑俄國當局。「選票」則拒絕承認俄國當局的所有指控。

米爾肯揚的堅定盟友則是公開指責當局稱他被不公正羈押。「選票」另名聯合主席安德瑞查克（Stanislav Andreychuk）表示：「實際上，我們都知道急於延長羈押的原因，那就是試圖避免法庭聽證會破壞總統競選活動，這在某種程度上是不體面的」；俄國當局則辯稱，如果米爾肯揚在受審前獲釋，他可能會潛逃或試圖向案件的證人施壓。

克里姆林宮一再否認其干預法庭案件，俄國中央選舉委員會也表示，已盡一切努力確保選舉不存在欺詐行為。

俄國媒體稱米爾肯揚在聽聞6日的裁決後心情相當沮喪。

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