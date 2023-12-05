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俄羅斯大選將近 普廷造勢拒按「核按鈕」

俄羅斯總統普廷4日參觀了俄羅斯大型展覽，為明年大選造勢。（路透）

俄羅斯總統普廷4日參觀了俄羅斯大型展覽，為明年大選造勢。（路透）

2023/12/05 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）4日參觀了俄羅斯大型博覽會，過程中有人向其展示了模擬的「核按鈕」裝置，遭普廷當眾拒絕按下啟動鍵。此舉應是為即將到來的選舉拉抬聲勢，普廷近日將宣布爭取第6次連任。

據《路透》報導，普廷4日認真聆聽了蘇聯核彈設計的相關解說，現場展示了用於核試驗的控制面板模型；普廷隨後透過觀察窗，觀看了模擬的核爆和蕈狀雲影像。

自烏克蘭戰爭爆發以來，普廷曾多次提醒西方俄國核武庫的規模和威力，強調任何試圖對該國發動核攻擊的人，都將從地球上消失。

今年6月，普廷在白俄羅斯部署了戰術核武，打破了俄羅斯此前對2個主要核武條約的立場，包含「禁止核武器條約」及「禁止核子擴散條約」；同時，普廷堅稱莫斯科不會「魯莽揮舞核子武器或改變使用核武的原則」。

普廷本月預計將宣布投入明年3月的總統大選，爭取新的6年任期，4日公開露面為大選造勢意味相當濃厚。活動中，只見普廷親切和數名學童互動，一起在白板上寫下對未來的期許；普廷並隨機從孩子們釘在聖誕樹上的願望中進行選擇，稱他將實現這些願望。

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